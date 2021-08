¿Aseguradoras deben cobrar más a los no vacunados?

La ola actual de Covid-19 en Estados Unidos está afectando principalmente a los estadounidenses no vacunados, que representan más del 95 por ciento de los casos actuales de hospitalización y muerte.

Dado que el costo promedio de una hospitalización por Covid-19 en 2020 fue de alrededor de 42 mil 200 dólares por paciente, ¿se les pedirá a los no vacunados que paguen más del costo del tratamiento, en términos de seguro, también?

Les pedimos a los economistas Kosali Simon y Sharon Tennyson que explicaran las reglas que rigen cómo las aseguradoras de vida y de salud pueden discriminar entre los clientes en función del estado de vacunación y otras razones relacionadas con la salud. Esta es una pregunta realmente interesante y depende del tipo de seguro.

Las compañías de seguros de vida tienen la libertad de cobrar diferentes primas en función de los factores de riesgo que predicen la mortalidad. La compra de una póliza de seguro de vida a menudo implica una verificación del estado de salud o un examen médico, y no está prohibido solicitar el estado de vacunación.

Las aseguradoras de salud son una historia diferente. Una gran cantidad de regulaciones estatales y federales en las últimas tres décadas han restringido en gran medida su capacidad para utilizar factores de salud al emitir o fijar políticas de precios. En 1996, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico comenzó a prohibir el uso del estado de salud en cualquier póliza de seguro médico grupal. Y la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, aprobada en 2014, impide que las aseguradoras fijen los precios de los planes de acuerdo con la salud, con una excepción: la condición de fumador.

Fortune informó recientemente que si bien varias de las compañías de seguros de vida más grandes de Estados Unidos aún no preguntan a los clientes sobre su estado de vacunación, algunas aseguradoras dijeron a la revista que lo están haciendo para personas de alto riesgo. No estaba claro en el artículo si esto está afectando las primas.

Un estudio reciente que comparó las pólizas de seguro de vida desde 2014 hasta febrero de 2021 encontró que las primas y la cobertura no cambiaron mucho durante la pandemia. El estudio encontró alguna evidencia de que los términos de las políticas para las personas mayores y aquellos con condiciones de salud de alto riesgo empeoraron.

Los autores del estudio sugirieron que el rápido desarrollo de las vacunas puede ser la razón por la que los mercados de seguros de vida aún no han mostrado una respuesta dramática al COVID-19, pero su trabajo no distingue a los vacunados de los no vacunados.

Es importante tener en cuenta que, pase lo que pase, las primas y la cobertura de los planes de seguro de vida existentes no cambiarán, por lo que una muerte por Covid-19 definitivamente estará cubierta. En general, la denegación de reclamos de seguros de vida es poco común y ocurre solo por razones específicas documentadas.

En los seguros de vida, los fumadores definitivamente pagan primas más altas, al igual que las personas obesas. ValuePenguin, una unidad de LendingTree que proporciona investigación y análisis, descubrió que los fumadores suelen pagar tres veces más por un seguro de vida que los no fumadores.

El sitio también encontró que la obesidad aumenta las primas en aproximadamente un 150 por ciento, o más si la persona también tiene afecciones médicas asociadas con el sobrepeso.

En cuanto a los precios de los seguros médicos, la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio permite a las aseguradoras aumentar las primas hasta en un 50 por ciento para los fumadores. La diferencia entre lo que pagan los fumadores y los no fumadores en realidad puede ser mayor porque los primeros no pueden utilizar un subsidio gubernamental clave para pagar el recargo por fumador. La ACA no hace una excepción similar para la obesidad.

Hasta donde sabemos, las aseguradoras no han utilizado específicamente el estado de vacunación o la vacunación contra la gripe para establecer las primas.

Como parte del acceso a sus registros médicos, las aseguradoras de vida pueden llegar a saber si recibió las vacunas, pero no existen sistemas para verificar cada año si recibió la vacuna contra la gripe. Las aseguradoras de salud no pueden preguntar sobre el estado de la vacuna por las razones mencionadas.

