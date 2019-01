Atentado en hotel de Nairobi deja al menos un muerto y 30 heridos

Al menos una persona ha muerto y otras treinta han resultado heridas tras el ataque perpetrado hoy contra un complejo hotelero de Nairobi, donde continúa el tiroteo con las fuerzas de seguridad, según confirmaron fuentes oficiales.



La legisladora keniana Esther Passaris comunicó, en declaraciones a la prensa en el Hospital Avenue, la muerte de una persona tras visitar a las víctimas.



Cuatro personas están ahora mismo en cirugía y, en este hospital en concreto, hay 10 víctimas



Nairobi terrorist attack LIVE as it happened... @Dusit #riverside pic.twitter.com/VkHSe3I5v0 — kipkemoi ronoh (@ronohkiptom) January 15, 2019



A estas víctimas heridas se suman al menos 14 más que están siendo atendidas en otros tres hospitales públicos y privados de la ciudad.



Los servicios de emergencias siguen trabajando en la zona, y la Cruz Roja está evacuando a heridos a los hospitales, además de darles apoyo psicosocial, según informó la organización.



Los familiares de las posibles víctimas están acudiendo a los hospitales en busca de sus seres queridos.

Some evil men trying to destroy the beautiful image of Nairobi ... May God protect souls who’re still in danger. #RiversideAttack pic.twitter.com/OSczqX7Lb7 — Rich Arthur👷🏾‍♂️ (@__kodie) January 15, 2019



Una explosión y tiros comenzaron a escucharse en el complejo 14 Riverside en el barrio de Westlands, donde se encuentra el lujoso hotel DusitD2, que suele celebrar numerosas conferencias.



El inspector general de la Policía de Kenia, Joseph Boinnet, informó de que las fuerzas de seguridad y de emergencia fueron inmediatamente movilizadas y "están lidiando con la situación", toda vez que los residentes "han sido evacuados de la zona".



Somos conscientes de que hay criminales armados aún en el hotel y las fuerzas especiales están actualmente neutralizándolos