El caso del F-35, el avión del ejército de EU que desapareció en pleno vuelo

El domingo, un avión F-35 que pertenece al Ejército de Estados Unidos desapareció cerca de Charleston, Carolina del Sur, mientras volaba, luego de que su piloto se expulsara del asiento. Tras esto, autoridades de EU se encuentran en la búsqueda de la aeronave.

La Base Conjunta de Charleston (JBC por sus siglas en inglés), lanzó, a través de su cuenta de X, un llamado para que ayuden a localizar el furtivo F-35.

"Si tiene alguna información que pueda ayudar a nuestros equipos de rescate a localizar el F-35, por favor llame al Centro de Operaciones de Defensa de la base", escribió la instalación militar en X (antes Twitter).

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023

De acuerdo con la información que compartió la JBC, el piloto se eyectó debido a un "percance" del que no ahondaron en detalles. Pero se sabe que el piloto bajo en paracaídas y cayí en un barrio de North, Charleston, dejando al avión tomar su curso.

La búsqueda se comenzó en la última ubicación que tenían registrada, por lo que estuvo centrada en dos grandes lagos al norte de Charleston.

En un último reporte en la red social X, la JBC informó que ya localizaron un campo de escombros en el condado de Williamsburg, la noroeste de JB Charleston.

Este avión militar con un valor de 80 millones de dólares es muy codiciado debido a que su forma y características le impiden ser detectado por un radar.

Con información de AFP