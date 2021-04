Biden llama a la "unidad" y Harris destaca legado de George Floyd

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y la vicepresidenta Kamal Harris dieron una conferencia de prensa en la Casa Blanca luego de que el jurado declarara culpable al el expolicía Derek Chauvin por la muerte de George Floyd.

Biden llamó a la unidad en el país y describió el veredicto como "un paso gigante en la marcha hacia la justicia".

Sin embargo, señaló que "no era suficiente para borrar la mancha del racismo sistémico que mancha el alma de Estados Unidos".

"El veredicto de culpabilidad no traerá de vuelta a George pero puede marcar el momento de un cambio significativo. No hay que dejar que los extremistas que no tienen ningún interés en la justicia social" tengan éxito".

Asimismo, exigió este martes que el Congreso apruebe reformas de las prácticas policiales en el país para estar "a la altura del legado" del legado de Floyd.

Por su parte, la vicepresidenta dijo este martes que todo Estados Unidos forma parte del legado de George Floyd, tras declarar su "alivio" por el veredicto que declaró culpable al expolicía Derek Chauvin de los tres cargos que enfrentaba.

"Queda mucho por hacer para combatir la injusticia racial, que es un problema de cada estadounidense y evita que el país cumpla su promesa de libertad y justicia para todos".