Biden supera por 2 puntos a Trump en los estados del "supermartes" de cara a elecciones

El presidente de EU, el demócrata Joe Biden, aventaja por solo dos puntos porcentuales al aspirante republicano Donald Trump en el global de la quincena de estados del supermartes, si es que se enfrentaran en las elecciones generales del próximo noviembre.



Así lo refleja un estudio de la Florida Atlantic University (FAU) y Mainstreet Research, según el cual en el conjunto de los 15 estados que votan este martes, en el día grande de las primarias republicanas y demócratas, Biden suma un 46 % de intención de voto frente a un 44 % que registra Trump, que se perfila como el candidato republicano.



Lo anterior supone una merma para el actual inquilino de la Casa Blanca respecto a las elecciones de 2020, donde ganó en esos 15 estados con 8 puntos porcentuales de ventaja en total (53 % contra 45 % que sumó el expresidente (2017-2021).

"Esta disminución, si se repite a nivel nacional, representaría una votación nacional prácticamente empatada", señala en una nota la universidad floridana.



Esta variación es más notoria entre los votantes hispanos de estos estados, quienes hace cuatro años le dieron la victoria al demócrata (48,6 %) sobre el en ese entonces presidente Trump (40,8 %).



Pero en caso de un hipotético enfrentamiento entre ambos en noviembre próximo la figura es inversa: el republicano aglutina el 46,4 % de intención de voto contra el 44,5 % de Biden.



El sondeo, con un margen de error de 1,7 %, refleja que Trump tiene un desempeño inferior entre las mujeres y los blancos con educación universitaria frente a Biden; no obstante, el republicano "está mostrando signos de competir mejor con los votantes hispanos", señala la universidad.



"Casi el 30 % de los votantes que no votan por Trump ven su desempeño en el cargo y los acontecimientos del 6 de enero como una razón clave para no votar por él", ahondó Robert E. Gutsche, Jr., profesor en la Escuela de Comunicación y Estudios Multimedia de la FAU, quien puso de relieve el costo político que puede suponer al expresidente el asalto al Capitolio de 2021.

"Si bien Trump puede superar esto en las primarias, puede ser un problema importante en noviembre", alertó el académico.



El estudio, realizado entre el 29 de febrero y el 3 de marzo a 3.502 adultos mayores de 18 años que residen en los 15 estados del supermartes, muestra que en Utah, la ventaja de Trump (que en 2020 fue de 21 %) se reduce a un 9 %.



El supermartes de hoy es atípico, porque las nominaciones de ambos están prácticamente garantizadas.



Biden no tiene adversario dentro de las filas demócratas porque es el presidente en ejercicio, mientras que Trump goza de una inusual ventaja en las primarias republicanas, donde ya solo queda la exembajadora de EE.UU. ante la ONU Nikki Haley intentando hacerle sombra sin demasiado éxito.