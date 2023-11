Brasil, entre olas de calor y tormentas: climas extremos dejan muertes y eventos cancelados

Las altas temperaturas en Brasil durante la última semana han provocado que miles de personas estén en riesgo, ya que la sensación térmica ha roto récord al llevar el termómetro a 58.5 °C en Guaritiba y 42.6°C en Río de Janeiro.

El servicio municipal de emergencias, Alerta Río, indicó que durante este fin de semana las altas temperaturas continuarán por encima de los 40 grados, aunque se presentarán lluvias en algunas zonas de la ciudad.

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil (INMET) dio a conocer a través de su cuenta de X, que hay más de 3 mil alertas rojas en todo el país por la ola de calor.

El INMEET también informó que hasta el momento, la región ha sufrido ocho olas de calor a lo largo del 2023, que han oscilado entre 39.5 hasta 44.3 grados.

El calor extremo en Brasil también ha provocado un nuevo récord histórico en el consumo de energía eléctrica al superar los 101 mil 400 megawatts, de acuerdo con el Operador Nacional do Sistema Eléctrico.

Como consecuencia del cambio climático, Brasil ha sufrido sequías atípicas, además, fenómenos como El Niño han provocado que ríos en la Amazonía estén reducidos.

Por otro lado, los incendios causados principalmente por personas en el Pantanal, el mayor humedal del mundo, han agravado en noviembre la sequía excepcional.

De acuerdo con O Globo, Sao Paulo experimentó un aumento del 102.5 por ciento en las hospitalizaciones por alta exposición al calor, en comparación con 2022. En la ciudad también se registró la muerte de Apolo Gabriel Rodrigues, de 2 años, quien fue olvidado en el interior de una escuela.

El cambio de clima en Brasil ha pasado del calor a las tormentas, en Sao Paulo la entrada de un frente frío llegó con ráfagas de viento de entre 80 y 100 kilómetros el sábado por la tarde.

Tarcísio de Freitas, gobernador de Sao Paulo, pidió la cancelación de eventos al aire libre. En la capital se suspendieron 55 eventos previstos. El ayuntamiento ordenó a los departamentos municipales reorganizar la hora o el lugar de los eventos programados.

Calor en Brasil cobra la vida de una swiftie

El viernes pasado se llevó a cabo un concierto de Taylor Swift en Río de Janeiro, como parte de su gira The Eras Tour, pero las situación se salió de control.

La ola de calor y la prohibición de los organizadores para que los asistentes pudiesen ingresar con agua, provocó que una fan de la cantante muriera antes de iniciar el espectáculo.

Amigos de Ana Benavides, de 23 años, informaron por redes sociales que la swiftie murió por un paro cardiorrespiratorio.

Además del fallecimiento de Benavides, se presentaron miles de personas desmayadas ante el insondable sol que caía en el Estadio Olímpico Nilton Santos.





Taylor Swift tuvo que cancelar su segundo show que se llevaría a cabo el sábado pasado ante el peligro que representaba el calor extremo en la ciudad.

“Estoy escribiendo este texto desde mi camerino en el estadio. Tomamos la decisión de postergar el show de esta noche a causa de la temperatura extrema en Río. La seguridad y bienestar de mis fans, mis bailarines y el público siempre serán lo primero”, dijo Swift en sus redes sociales.

Con información de EFE y AFP