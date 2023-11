Taylor Swift pospone concierto en Río de Janeiro ante muerte de swiftie

“La seguridad y bienestar de mis fans, mis bailarines y el público siempre serán lo primero”, expresó la cantante estadounidense Taylor Swift al anunciar que el concierto de este sábado en Río de Janeiro, Brasil, fue postergado ante la muerte de una swiftie en su primer show.

La ola de calor que azota a esta ciudad brasileña, pero sobre todo fallas en la organización del show, como prohibir que las fans ingresaran con botellas de agua, son las causas de que Ana Benavides, de 23 años, se desmayara previo al concierto del viernes y posteriormente se confirmara su muerte.

Lee también: Anahí abandona segundo concierto de RBD en Brasil; revelan la enfermedad que padece

A través de sus stories de Instagram, Taylor Swift dio a conocer un mensaje escrito de su puño y letra para informar que se pospone el show de este sábado ante las altas temperaturas en esta ciudad brasileña.

“Estoy escribiendo este texto desde mi camerino en el estadio. Tomamos la decisión de postergar el show de esta noche a causa de la temperatura extrema en Río La seguridad y bienestar de mis fans, mis bailarines y el público siempre serán lo primero”, expresó.

Cientos de fans ya estaban en el estadio Olímpico Nilton Santos cuando la cantante dio a conocer esta decisión para protegerlos ante la ola de calor.

A diferencia del primer show, este sábado los organizadores sí habían permitido el ingreso de abanicos, botellas de agua y los bomberos estuvieron refrescando a los fans al rociar agua, aunque se observaron casos donde jóvenes se veían afectadas por el fuerte calor.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

El concierto que forma parte del The Eras Tour será agendado para el próximo lunes 20 de noviembre, de acuerdo al anuncio dado a los fans en el estadio y que confirmó también el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes.

🚨 O show da Taylor Swift foi adiado para a segunda-feira (20). Todos os ingressos permanecerão válidos. Para mais detalhes: https://t.co/T2kppERSKI pic.twitter.com/w7I4sB962x — We In The Crowd (@weinthecrowd) November 18, 2023

"Estoy devastada y con el corazón destrozado"

Ayer, minutos después de terminar el caótico concierto, Taylor publicó un mensaje donde dijo sentirse devastada al saber de la muerte de una de sus swifties tras haber sufrido un golpe de calor.

"No creo que estoy escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado tengo que decir que hemos perdido una fan esta noche (viernes) antes de mi concierto. No puedo expresar cómo estoy devastada por esto. Tengo muy poca información solo el hecho de que era increíblemente bella y demasiado joven", refirió.

Brasil atraviesa una intensa ola de calor y Río de Janeiro registró temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en los últimos días, con una sensación térmica que llegó a los 59 grados en algunas zonas de la ciudad.

Foto: AFP

Una swiftie muerta y miles de desmayados

Amigos de Ana Benevides relataron que la joven se desplomó por el calor, tras lo cual fue trasladada a un hospital, pero llegó sin vida y los médicos comprobaron que falleció debido a un paro cardiorrespiratorio.

Durante el concierto también se reportaron al menos mil personas desmayadas afectadas por el calor, quienes fueron atendidos por los servicios médicos del estadio.

Incluso hubo varios momentos en el concierto que Taylor interrumpía su presentación para pedir a la producción que llevaran agua a los fans o incluso lanzaba botellas de agua a ellos desde el escenario.

#brazil #brasil #taylorswift #taylorsversion #taylornation #traviskelce #1989taylorsversion #alltoowell #heatwave #theerastour #theerastourtaylorswift #theerastourbrasil #theerastourriodejaneiro #theeras #fyp ♬ All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault) - Taylor Swift @travisandtaylorfanpage Taylor doing Taylor things, making sure that her fans are OKAY in the #riodejaneiro heat 🫶🏼 #riotstheerastour #theerastourlive @Taylor Nation @Taylor Swift @Travis Kelce @The Eras Tour @The Eras Tour Live Streaming @NFL @ESPN @New Heights @Chiefs #mother

#theerastour #theerastourbrasil #alltoowell #red #musicindustry #swifttok #swiftie #erastour #fyp #like #viral ♬ sonido original - I’m a mirrorball 🪩 @everyonelovestaylorr she is so sweet ❤️ #taylorswift

Así que ante el caos y drama que terminó su primer concierto en Brasil, Taylor Swift decidió posponer su segunda presentación para evitar que la tragedia sea mayor.