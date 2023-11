Taylor Swift en Brasil: muere joven fanática durante concierto

Taylor Swift está arrasando en todo el continente con su “The Eras Tour”; muestra de ello son las inmensas filas, el camping, e incluso la proyección sobre el Cristo Redentor a su llegada a Brasil. Sin embargo, no todos son buenas noticias, ya que este viernes una fan murió durante su concierto inaugural en el estadio Nilton Santos.

Ana Benavides, de 23 años, era estudiante de Psicología en la Universidad Federal de Rondonópolis (UFR), en Mato Grosso, y había ido junto a sus amigas al concierto, aunque casi al inicio la joven comenzó a sentirse mal, lo cual alertó a todos a su alrededor.

Gossip Cristo Redentor le da la bienvenida a Taylor Swift: la iniciativa humanitaria detrás de la proyección

“Estoy devastada”

La joven Ana fue junto a un grupo de amigas al primer concierto de Taylor Swift que se realizó en el estadio Nilton Santos, en la Zona Norte de Río. Una amiga dijo al medio A Globo que durante la primera canción la joven comenzó a sentirse mal, luego se desmayó y ya no despertó, lo que ha hecho pensar que su muerte se debió a un golpe de calor.

En redes sociales hubo muchos señalamientos hacia la organización del evento. Teniendo en cuenta que es verano en el hemisferio sur, y las sensación de calor llega hasta los 59 grados, los asistentes criticaron que no se les permitió ingresar botellas de agua, los puntos de hidratación y los precios eran excesivos pese a la ola de calor que azota el país latinoamericano.

the death of Ana Benavides was 100% preventable.

the greed and carelessness of @t4f is gut wrenching.

not providing water, which is FREE to stadiums, and closing vents that are there for a reason is pure neglect.

my heart and soul go out the family of this beautiful girl 💔 pic.twitter.com/byoDEAWaxr — Ren 🌼♟️ (@R6negade) November 18, 2023

Y es que en el mismo concierto varios asistentes se desmayaron debido a las altas temperaturas, y otros más vomitaron debido a la deshidratación. Taylor Swift se dio cuenta y comenzó a aventar aguas mientras interpretaba el tema “All Too Well”.

#theerastour #theerastourbrasil #alltoowell #red #musicindustry #swifttok #swiftie #erastour #fyp #like #viral ♬ sonido original - I’m a mirrorball 🪩 @everyonelovestaylorr she is so sweet ❤️ #taylorswift

El padre de Ana, Weiny Machado, de 53 años, dijo que esperaba una investigación pronta y precisa de la muerte de su única hija que estaba cerca de graduarse.

"Perdí a mi única hija, una niña feliz e inteligente. Estaba a punto de graduarse en psicología en abril próximo, ahorrando dinero. No tengo palabras para expresar mi dolor. Se fue de casa para cumplir un sueño y regresó muerta", dijo a medios locales.

Taylor Swift también dedicó un mensaje en sus redes sociales lamentando profundamente la noticia.

"Ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto. Tengo muy poca información aparte del hecho de que ella era increíblemente hermosa y muy joven. No podré hablar de ello en el escenario porque me siento abrumada por la tristeza cuando trato de hablar de ello. Quiero decir que ahora siento profundamente esta pérdida y que mi corazón roto está con su familia y amigos", dijo la cantante estadounidense en su cuenta de Instagram.

Por su parte, la organizadora de eventos Time For Fun (T4F) dijo que está tomando medidas para los siguientes conciertos y aseguró que se permitirá la entrada de botellas de agua y alimentos enlatados, aunque serán limitados.