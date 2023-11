Cristo Redentor le da la bienvenida a Taylor Swift: la iniciativa humanitaria detrás de la proyección

Los fans de Taylor Swift siguen demostrando al mundo que por la cantante hacen todo por ella: desde acampar días antes para conseguir el mejor lugar en sus conciertos, no dormir para conseguir un boleto, tatuarse en su honor o lograr que en el imponente Cristo Redentor de Brasil se proyectara a la intérprete de Lover.

The Eras Tour llega este viernes a Brasil, donde Taylor Swift brindará seis conciertos: tres en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro y tres más en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Para recibirla, los seguidores lograron que fuera proyectada una playera swiftie sobre el Cristo Redentor, en Río de Janeiro, la misma que usó Taylor en el video de You Belong with me.

Sobre el Cristo fue proyectado un mensaje en inglés de bienvenida y los nombres coloridos de los 27 estados de Brasil. Además de la iluminación especial de la imponente estatua de brazos abiertos, una rueda gigante -de 88 metros- en la zona portuaria de Río de Janeiro también recibió una iluminación especial en homenaje a Taylor Swift.

Foto: AFP





¿Cómo se logró que en el Cristo Redentor se proyectara a Taylor Swift?

Tras confirmarse que la cantante se presentaría en Brasil, sus fans se movilizaron para pedirle al alcalde de Río, Eduardo Paes, que las ayudara a concretar la idea de recibir a Taylor Swift de manera espectacular.

Paes accedió y fue el intermediario con el encargado de las proyecciones en el Cristo Redentor, el padre Omar, rector del Santuario del Cristo Redentor y párroco de la Parroquia San José de la Laguna.

El padre Omar, rector del Santuario del Cristo Redentor, fue factor importante para concretar la proyección. Foto: @eduardopaes

Pero más allá de la espectacular bienvenida que lograron los swifties brasileños, la iniciativa de que Cristo Redentor abriera sus brazos para recibir a Taylor Swift tiene una causa humanitaria.

#TaylorNoCristo es la campaña lanzada para que los swifties de Brasil y otras partes del mundo apoyen a los brasileños en situación de vulnerabilidad y exclusión social en miras del Día Mundial de los Pobres que se llevará a cabo el 19 de noviembre, a iniciativa del Papa Francisco.

El objetivo es reunir fondos para donar kits de botellas de agua mineral y panetones, uno de los panes dulces más famosos que se consumen en Brasil durante Navidad, a las instituciones sociales que apoya el Santuario.

Así, las swifties brasileñas han cumplido con su promesa de apoya la causa, pues hasta el momento se han conseguido fondos para donar 20 mil kits.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Santuário Cristo Redentor (@cristoredentoroficial)

“¡Muchas gracias swifties y a todos los que ya han contribuido! Estamos listos para enfrentar este desafío juntos. Contamos con cada uno de ustedes en este gesto de amor y solidaridad”, expresó el Santuario a cargo del padre Omar.

La intérprete de Shake it off ya está listo para sus shows en Brasil, para ello se hospedó en el lujoso hotel Fasano, en Ipanema, donde también fue recibida por cientos de swifties a las afueras.

Después de los seis conciertos en el país sudamericano, Taylor Swift hará una pausa por varios meses y The Eras Tour volverá en mayo próximo por tierras europeas.