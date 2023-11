¿Gira de RBD podría suspenderse? Anahí y Dulce María enferman de virus desconocido

En plena gira por Brasil, RBD vive momentos complicados al tener a dos de sus integrantes enfermos, lo que incluso provocó que la banda mexicana pensara en suspender los conciertos en ese país.

La primera en presentar síntomas como tos, fiebre y dolor de espalda fue Dulce María, quien a través de sus stories en Instagram compartió con los fans que desde que comenzó la semana se enfermó.

Aunque está ya bajo tratamiento, el médico señaló que no es Covid ni influenza, pero ha provocado que esté afónica.

"Empecé con una gripa viral que avanzó y se convirtió en bronquitis, por eso casi no tengo voz", escribió la también actriz bajo una foto donde se le ve con un respirador portatil.

En la misma situación se encuentra Anahí, quien mencionó que aún no se sabe qué es lo que tienen y están realizándose pruebas para tener el diagnóstico correcto.

Dulce María y Anahí lanzaron estos mensajes a sus fans brasileños para tranquizarlos y confirmar que los conciertos en Sao Paulo y Río de Janeiro siguen en pie, aunque admitieron que no estaban bien, pero darían lo mejor de ellas.

"Nada me da más impotencia, pues quisiera estar al cien para poder darles lo mejor junto con mis compañeros después de tanto tiempo esperando este momento", expresó Dulce María.

Ya durante el concierto en Sao Paulo, Anahí salió al escenario para explicar esta situación al público brasileño, que solo tuvo ovaciones, gritos y aplausos para la cantante, quien empezó a flanquearse y llorar por el apoyo.

"No me quería perder esta noche con ustedes y daremos este show con todo nuestro corazón, al igual que Dulce María que también no está bien", dijo entre algunas palabras en español y portugués.

RBD aún tiene programados conciertos este 17 y 18 de noviembre en Sao Paulo, y el 19 de noviembre en Río de Janeiro.

Brasil es la última parada de Soy Rebelde Tour antes que Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann regresen a México para completar la gira que marca su regreso tras 15 años.