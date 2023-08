Reuniones secretas de Taylor Swift con fans eran reales: tuve su Grammy en mis manos

Se sabe que Taylor Swift es una de las cantantes con más cercanía a sus fans, incluso había rumores donde se aseguraba que la cantante llevaba a algunos fans a conocer su casa en Los Ángeles.

Una swiftie se dio a la tarea de confirmar esto, pues compartió su experiencia en TikTok en la que relató cómo viajó a EU para conocer a Taylor en su casa luego de que recibiera una invitación por parte de su staff.

Nancy explicó en una serie de videos, que en 2017 fue contactada por la cuenta oficial "Taylor Nation" en la red social Tumblr y al haber rumores que la cantante realizaba "reuniones secretas" en su casa, donde compartía con los fans su nueva música, no dudó en responder el mensaje.

"Me llegó un mensaje que decía que se habían dado cuenta que yo era una gran fan de Taylor y me pedían algunos datos de mi información, como mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mi teléfono", detalló.

Posteriormente, la fan que en ese momento radicaba en México, recibió una llamada proveniente de Estados Unidos, en la cual la invitaban a un evento en Los Ángeles, pero sin decirle exactamente de qué se trataba. Nancy se limitó a llamar a su familia para asegurarse de que podría realizar el viaje.

Luego de otra llamaba y de haber recibido una serie de instrucciones, la swiftie viajó a EU con su padre y arribó a un hotel donde se reunió con otros fans que también habían sido contactados por Taylor Nation. Ahí, Nancy cuenta que le hicieron firmar una serie de documentos, le quitaron sus pertenecias, incluyendo se celular para después subirla a ella y a los fans, a una camioneta blanca que los condujo a una casa.

"Nos bajamos de las camionetas y justo nos dijeron 'welcome to the secret sessions' y ya todos sabíamos todo lo que implicaba estar en una secret session".

Llegó el momento para conocer a Taylor Swift

Después de que les dieran varios aperitivos y estuvieran conviviendo por un lapso de casi dos horas, los llevaron a un salón y llegó el momento más esperado: la aparición de Taylor Swift.

"Escuchamos del otro lado del cuarto a alguien que entra y dice 'hey guys' (...) Taylor estaba entrando y estaba emocionadísima, yo estaba emocionadísima", dijo Nancy.

#taylorswift

De acuerdo con la swiftie, Taylor les dijo que estaba emocionada por tener a los fans en su casa y que fue ella misma quien decidió quién asistiría a la "secret session" que se estaba llevando a cabo.

La cantante y los fans estuvieron conviviendo, incluso Taylor les mostró material inédito, se tomó varias fotos con ellos y en una de ellas, Nancy contó que la intérprete de 33 años le prestó uno de sus premios Grammy para que posara junto a ella.

"Veo que Taylor viene caminando hacia mí con su Grammy en las manos y me lo da (...) Taylor se acomoda en la foto recargando su codo encima de mi muslo, yo no podía entender lo que estaba pasando, yo tenía en Grammy de Taylor en las manos", añadió.

Por útlimo, Nancy aseguró que al decirle a Taylor que ella venía de México, la estadounidense le dijo "Dile a México que digo hola", por lo que algunos seguidores de la swiftie aseguraron que ella podría ser la razón por la cual la intérprete de "Shake it off", pisó tierras mexicanas.