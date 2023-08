Taylor Swift cautiva a México por primera vez en 15 años: crónica de una swiftie

Hay brillo en el suelo después de la fiesta y chicas cargando sus zapatos, como dice la última canción de su disco de 2017, "New Year’s Eve”. Como si fuera una promesa, Taylor Swift nos pidió que nos aferremos a los recuerdos, como lo hemos hecho desde hace 15 años.

Después de una larga espera, más de 65 mil swifties, incluida quien escribe, pudimos disfrutar del show más grande de 2023: The Eras Tour.

Ante el silencio en redes sociales de Taylor y Taylor Nation (club de fans internacional oficial) y la desconfianza de que la intérprete de “Lavender Haze” llegara a nuestro país, las puertas abiertas del Foro Sol y los gritos de los trabajadores dando indicaciones para acceder, me hicieron saber que esta vez no era un sueño y que vería a la artista que más me ha significado por primera vez.

Las fotos no pudieron faltar, todos fueron con sus mejores vestimentas: a lo lejos se veía a “Miss Americana” y su “Heartbreak Prince”; del otro lado la era “Speak Now”, botas vaqueras en alusión a “Fearless” y la emblemática playera “A lot going on at the moment” (“Están pasando muchas cosas en este momento”) se vio por todos lados.

Acompañada por amigos y mi hermano, no desaprovechamos la oportunidad para hacer un tributo a sus eras “Reputation”, “Fearless”, “Lover” y “Red”. En la selfie antes del concierto todos traemos un “13” dibujado en la mano, su número de la suerte y el día de su cumpleaños.

Frente al primer filtro mi corazón comenzó a alterarse. Solté una lágrima cuando mi boleto fue verificado y me dejaron pasar al siguiente punto, donde me entregaron una pulsera que se mueve al ritmo de las canciones de Taylor. Según me informé, la magia de esta ola de color cuenta con un sistema infrarrojo que permite crear juegos de luces al reconocer la ubicación de tu asiento en el Foro Sol.

Con una excepcional puntualidad a las 19:20 horas, Sabrina Carpenter comenzó su show con “Read Your Mind”, la cual escuché de fondo mientras esperaba en la fila para entrar al baño antes de que saliera Swift al escenario. En ella se sentía el calor y la emoción de todas. Pregunté el nombre de la chica de atrás en la fila, Daniela venía desde Guanajuato sola y estaba nerviosa porque saliendo del concierto regresaría a su casa, ya que al día siguiente tendría clases.

Después de intercambiar una pulsera con ella, corrí a buscar mi lugar. El show de Carpenter es de primer nivel y, aunque no conocía sus canciones, quedé con un gran sabor de boca al ver que muchos swifties las coreaban.

El reloj comenzó su cuenta regresiva y al verla salir, debo confesar, no pude contener las lágrimas al recordar que durante todos estos años sus canciones han significado mucho para mí.

“Miss Americana & the Heartbreak Prince” acabó con la sed de tres lustros. El recinto retumbó y cuando Taylor anunció el primer puente vocal de la noche, no me quedó voz.

Una a una pasaron las eras: “Lover”, “Fearless”, “evermore”. Al término de “Champagne Problems” grité por dos minutos junto a todos y ella no pudo contener las lágrimas, mientras dibujaba un corazón en el aire y sonreía inclinando su cabeza hacia atrás, gesto emblema de ella.

La noche continuó y el frío comenzó a sentirse, pero eso no nos detuvo. Aunque los pies dolían, cantamos al unísono todo el repertorio de las eras “reputation”, ”Speak Now” y “Red”. Las expectativas se hicieron más altas, cuando solo faltaban dos eras para escuchar las primeras canciones sorpresa en México.

Las canciones elegidas en este apartado del concierto no forman parte del repertorio normal. Son elecciones hechas por la artista y suelen tener un significado especial o relación con el lugar donde canta. Usualmente no la vuelve a repetir en otro estadio o país.

“Esta es una canción especial y no la he tocado antes”, dijo antes de comenzar con “I Forgot That You Existed” (Olvidé que existías), canción que nos hizo reír, pues parecería que “se olvidó de que existíamos” por muchos años cuando sus tours no llegaron a México.

El momento acústico terminó con “Sweet Nothing” y solo quedaba la era “Midnights” para celebrar la primera visita de Swift a México. “Taylor, hermana, ya eres mexicana”, coreamos cuando el escenario se pintó de morado y el cierre del espectáculo comenzó con “Lavender Haze”.

Durante “Karma” las lágrimas volvieron a brotar y quedé cautivada con los fuegos pirotécnicos, los que me recordaron “Sparks Fly”, canción que escuchaba una y otra vez a mis 15 años.

Como si todos nos conocieramos, a la salida nos sonreíamos y se paraban en medio del camino para intercambiar conmigo “friendship bracelets”; a mí me tocó una con la insignia “Karma” Y “MIJIJI”.

Luego de tres horas de regreso a mi casa, debido al tráfico saliendo del Foro Sol, sentí que este día se había sentido como “New Year’s Eve”: la espera terminó y no podría agradecer más haber tenido esta oportunidad, aunque me siento triste por aquellos que no podrán verla este fin de semana.

* Citlalli Hernández es swiftie desde hace 14 años. Es licenciada en Comunicación y trabaja como Community Manager de El Sol de México. Esperó ver a Taylor Swift en vivo desde 2009.