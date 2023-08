Pulseras de la amistad invaden conciertos de Taylor Swift: qué significan para los swifties

Los fans de Taylor Swift se caracterizan por su poder, mismo que ya ha causado microsismos durante los conciertos, pero otros más simbólicos comenzaron a viralizarse durante The Eras Tour.

Las pulseras de la amistad no solamente están en las muñecas de los swifties, sino que también las entregan a los famosos que asisten a los shows, una nueva práctica que nos regresa a las épocas de escuela.

Puedes leer también: ¿Lloverá en los conciertos de Taylor Swift en el Foro Sol? Checa el pronóstico del tiempo

Pero, ¿de dónde viene? La respuesta es simple y está dentro de una de las canciones de Swift. En la letra de You're On Your Own Kid, tema del disco "Midnights", Taylor plantó la idea en los fanáticos.

Celebridades De la deconstrucción al éxito: ¿por qué el mundo ama a Taylor Swift?

"Porque había páginas pasadas con los puentes quemados.Todo lo que pierdes es un paso que das. Así que haz las pulseras de la amistad. Aprovecha el momento y pruébalo. No tienes por qué tener miedo".

De acuerdo con algunos seguidores de la cantante, en la canción ella expresa que se siente perdida y pese a ello decide seguir. En este tour las pulseras representan la unidad y la amistad que hay entre los fans aunque ni siquiera se conocen.

Algunas estrellas que han sido captados en los conciertos como Jennifer Lawrence o Nicole Kidman se han llenado los brazos con estas artesanías que se preparan semanas antes de los eventos.

JUST GAVE NICOLE KIDMAN A FRIENDSHIP BRACELET pic.twitter.com/BQuaLpzRiU — car❄️ (@fadesonfilm) May 15, 2023

Jennifer Lawrence doing a ❤️ at the Taylor Swift show 😍

(with keith urban and Nicole Kidman) pic.twitter.com/wSIh3kQ1iZ — ~ Lu ~ (@todoxjlaw) May 15, 2023

¿Cómo son las pulseras de la amistad?

Para estos brazaletes no hay límites y se puede echar a volar la imaginación, pero generalmente contienen algunos títulos de canciones, álbumes o letras más representativas e incluso referencias a los momentos virales de Taylor.

En cuanto a los colores también se toma como referencia los diferentes discos o los colores que resaltan en los videos musicales.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ahora es toda una tendencia que se hace presente sin importar el país en el que se lleve a cabo el concierto. Ahora, las y los mexicanos que se preparan para las presentaciones en el Foro Sol ya también tienen listos sus brazaletes.