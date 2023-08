Fans despiden a Taylor Swift: los últimos momentos antes del cuarto concierto en Foro Sol

La emoción de los fanáticos de Taylor Swift por tenerla en la capital no cesó por un instante durante todo el fin de semana, ni siquiera en las horas previas al último de los cuatro conciertos programados en el Foro Sol.

Al igual que las tres anteriores fechas de “The Eras Tour” en la capital, las inmediaciones del recinto se mantuvieron como un punto de reunión para que swifties de todas partes de la república compartieran con júbilo un sentimiento de grandes expectativas.

En horas previas a la despedida de la artista estadounidense, fans comentaron a El Sol de México que la respuesta positiva que el público mexicano dio a la artista fue un aliciente para que ésta incluya a México en sus futuras giras.

"Siento que está amando a México, ayer la vi súper feliz, incluso ha llorado entonces creo que hoy será el gran cierre y va a estar muy padre" y "nosotros felices de que venga las veces que quiera", fueron algunos de los comentarios de swifties al respecto.

Por otra parte, esa alegría expresada en el rostro de la mayoría fue contrastante al semblante de desesperación de aquellos que a minutos del arranque del espectáculo todavía no conseguían un boleto.

Al borde de las lágrimas, jóvenes sostuvieron carteles que comunicaban mensajes de búsqueda de entradas, con la esperanza casi agotada.

"Fue culpa de los revendedores porque hay muchos swifties buscando boletos aquí afuera y no hemos podido encontrarlo. Hay revendedores que quieren darlo en 20, o 100 mil pesos". "Hemos esperado mucho por esta artista y que no podamos verla me parece muy injusto", comentaron algunos.

Paola, una fan embarazada, sostuvo un letrero acompañada de su familia en el que se podía leer "Mi hermana y su bebé no consiguieron boleto". La joven comentó "El destino así lo quiso. Intenté muchas veces, con muchas tarjetas, pero no pierdo la esperanza de que algún día la pueda ver, a lo mejor ya con mi hijo" explicó con voz entrecortada.

Asimismo, entre intercambios de brazaletes de la amistad, swifties aseguraron estar conformes con la selección de canciones que Taylor Swift había interpretado hasta ese momento, incluidos los temas sorpresa, “I Forgot That You Existed” y “Sweet Nothing” del jueves, “Tell Me Why” y “Snow On The Beach” el viernes y “Cornelia Street” y “You’re on Your Own, Kid”, del sábado.

Conforme la luz del sol comenzó a ocultarse, en la vía de acceso principal al inmueble deportivo empezó a ser difícil caminar, debido al tumulto de quienes buscaron su pronto ingreso.

Así, fanáticos de la cantante estadounidense partieron rumbo al cierre de “The Eras Tour”, un acontecimiento que sin duda les quedó grabado en la memoria.