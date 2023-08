¿La Divaza pudo ver a Taylor Swift? Así vivó la tensión tras publicar una foto de sus boletos

Después de que filtrara una foto de su boleto para asistir al la gira The Eras Tour de Taylor Swift, el famoso influencer conocido como "La Divaza", logró asistir al concierto en el Foro Sol.

Meses atrás, por la euforia de haber podido comprar una entrada, "La Divaza" compartió una foto de su entrada en redes sociales, por lo que varios internautas aseguraron que dicha entrada podría ser clonada o duplicada.

Incluso, el joven creador de contenido subió un video con la descripción "por favor no los usen o me voy a molestar", pues es usual escuchar casos sobre la clonación de entradas para conciertos.

Ante el inicio de The Eras Tour en México, "La Divaza" compartió su travesía para ingresar al Foro Sol.

"Voy llegando al concierto, tengo miedo porque yo no sé si las entradas me van a servir, es momento de la verdad", dijo al inicio del su video.

Posteriormente, se puede ver como un elemento del staff de Ocesa, escanea su boleto en la primera entrada del Foro Sol. Momentos después, llega al segundo filtro donde también logró pasar.



Los seguidores del influencer festejaron que pudiera ingresar al concierto de Taylor Swift, pues había una gran posibilidad de que su boleto fuera duplicado.

"Desde los 14 años esperando ver a Taylor Swift, pensando que por qué filtré mis entradas no íbamos a pasar y lo logramos y cantamos agosto en agosto", compartió el influencer en su cuenta de Instagram.

"Entonces no se los clonaron que bueno, era el chisme de el año si la divaza si iba a pasar al concierto o no" y "Entonces no se los clonaron hay que bueno era el chisme de el año si la divaza si iba a pasar al concierto o no", son algunos comentarios que hicieron en su video.

Los fans de La Divaza aprovecharon para elogiar el outfit que eligió para The Eras Tour, pues él y su amiga se vistieron el alusión a Taylor Swift y Selena Gómez los premios Grammy de 2016.