Buscan a mil 400 mexicanos tras escalada de violencia en Medio Oriente

El gobierno de México está en comunicación con las embajadas de los países de Oriente Medio para contactar a los mil 400 mexicanos que ahí habitan y están ahora en medio del conflicto bélico entre Israel e Irán.

“Sí, ya tenemos comunicación con todas nuestras embajadas”, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina.

El mandatario afirmó que pedirá que la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informe de la situación a los familiares de los connacionales que están en aquella región, aunque enfatizó que todos están bien.

“Nos reportan que todos están bien y estamos pendientes”, señaló. Precisó, además, que al menos mil 400 mexicanos están en los distintos países de la región.

Horas antes, López Obrador pidió a Israel no responder a la agresión de Irán para evitar que escale el conflicto, además de urgir a la Organización de las Naciones Unidas que sea más activa en la crisis.

Irán lanzó el sábado un ataque con cientos de drones y misiles balísticos contra Israel en represalia por el bombardeo del consulado iraní en Damasco el pasado 1 de abril, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria y seis ciudadanos sirios.

Algunos de estos drones los interceptaron en Jordania e Israel. Mientras tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió con su consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca para monitorizar la situación y aseguró que está apoyando a Israel a repeler el ataque.

Varios países de la región, incluido Israel, han cerrado su espacio aéreo y el gobierno de Tel Aviv convocó por segundo día consecutivo al gabinete de guerra de urgencia.

El gabinete discutió una serie de opciones en su reunión de ayer, con la intención de dañar a Irán por su ataque con drones y misiles contra el Estado Judío pero sin la intención de causar una guerra total, mientras enfrenta una creciente presión de sus aliados para mostrar moderación y evitar una escalada del conflicto en Medio Oriente.

En un informe en el que no citó sus fuentes, Canal 12 dijo que la intención de Israel es embarcarse en una acción coordinada con Estados Unidos, que ha dicho que no se uniría a ningún ataque directo contra Irán.

Dos altos funcionarios señalaron que las represalias no eran inminentes y que Israel no actuaría solo, pero aún no se conocían los resultados de las conversaciones de ayer.

“Estamos al borde del precipicio y tenemos que alejarnos de él”, dijo Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la emisora de radio española Onda Cero. “Tenemos que pisar el freno y la marcha atrás”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, hicieron llamados similares, haciéndose eco de los llamados a la moderación de Washington y del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Países como Bélgica y Alemania convocaron a los embajadores iraníes. El gobierno de Irán invocó, a través de su misión ante la ONU, el artículo 51 de la carta de Naciones Unidas para justificar su ataque contra Israel, el cual considera como “legítima defensa”.