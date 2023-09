Cámara Baja de EU aprueba retirar fondos a México por no detener tráfico de fentanilo

La Cámara Baja de Estados Unidos aprobó un recorte a la ayuda económica a México, estimada en 60 millones de dólares, tras el fracaso para detener la producción y el tráfico de fentanilo, anunció el congresista republicano, Alex Mooney, en sus redes sociales.

Durante la sesión de la Cámara de Representantes estadounidense, el congresista aclaró que fue aprobada la enmienda H.R. 4665, como respuesta a una anterior declaración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que negaba que en el país no se produce la droga y recomendaba a Estados Unidos concentrarse en sus problemas.

"Aquí no producimos fentanilo y no tenemos consumo de fentanilo… ¿Por qué no (Estados Unidos) se ocupa de su problema de decadencia social?”, citó el republicano al presidente mexicano.

Te puede interesar: En Debate | ¿México produce fentanilo?

En su opinión, Mooney asegura que México no debe ser recompensado con financiamiento de apoyo económico cuando se niegan a detener la producción de fentanilo que ha matado a cientos de miles de estadounidenses.

El congresista agregó que necesitan mayor asociación con México para mantener más segura la frontera y finalmente reconoció que la práctica de entregar recursos para la lucha contra el tráfico de drogas ha fracasado.

La enmienda ahora deberá ser debatida por el Senado para su aprobación, algo que se ve complicado ya que los demócratas cuentan con mayoría en la Cámara Alta y han expresado su rechazo a este tipo de iniciativas.

Mundo EU presiona a México para que dedique recursos suficientes contra el fentanilo

Estados Unidos ha catalogado a México como el principal puerto de entrada de fentanilo a través de otras naciones sudamericanas como Colombia y Ecuador.

Washington ha redoblado la presión sobre México para que combata a los cárteles que fabrican la droga, aunque López Obrador ha negado que esta droga se produzca en su país y asegura que llega a Norteamérica directamente desde China, una nación señalada por EU de traer los precursores necesarios para la fabricación de la droga.

El gobierno mexicano se ha comprometido con su socio del norte para frenar la producción de fentanilo y como parte del apoyo, fue extraditado el narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, y se incautaron dos millones de pastillas de fentanilo en Sinaloa.

La próxima semana también se llevará a cabo la tercera edición del Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre Estados Unidos y México.