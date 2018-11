Camión cae a río por pleito entre chofer y pasajera; mueren todos los tripulantes en China

Las autoridades de la provincia de Chongqing, en el suroreste de China, reportaron que una pelea entre un pasajero y el conductor de autobús fue la causa de que la unidad cayera de un puente hacia el río Yangtze, con un saldo de 13 personas muertas.

Según la investigación policial, el siniestro se desencadenó cuando una mujer de 48 años empezó a discutir con el chófer por no haberse detenido en una de las paradas y comenzó a agredirlo, lo que le hizo perder el control del vehículo.

Los primeros informes indicaron que el autobús se desvió para evitar un vehículo que se aproxima, pero las nuevas imágenes muestran que el conductor discutía con una pasajera alterada que soltaba manotazos y luego le dio un fuerte golpe en la espalda.

El autobús, que viaja a gran velocidad, luego gira en el carril opuesto y rompe las barreras de seguridad, antes de que el material se corte, según el video de vigilancia, cuya duración es de ocho segundos, dado a conocer este viernes por la policía de Chongqing.

Una declaración oficial de la policia afirmó que una pasajera comenzó a pelearse con el conductor después de que ella se perdiera su parada.

La policía manifestó que la pelea fue la causa del accidente, informó el periódico estatal China Daily, que añadió que en el video se puede escuchar a los pasajeros gritando ante de precipitarse el autobús.

Los testigos indicaron que vieron cuando el autobús giraba hacia el lado equivocado de la carretera antes de chocar contra una barrera de seguridad en el distrito de Wanzhou.

Videos capture the moment a bus in SW China's Chongqing lost control after a driver-passenger fight and plunged into the Yangtze River on Oct. 28, killing 15 people aboard the bus. pic.twitter.com/GztFVgDMOM — People's Daily,China (@PDChina) 2 de noviembre de 2018

Tras el percance se montó una gran operación de rescate con equipos de buzos y decenas de barcos y grúas desplegadas, sin embargo no ha habido informes de sobrevivientes.

La agencia oficial de noticias Xinhua señaló que este viernes se recuperaron 13 cadáveres del río y que otros dos siguen desaparecidos, pero es probable que nadie haya sobrevivido.

El autobús chocó con un automóvil que se aproximaba antes de perder el control y estrellarse contra una barandilla del puente y caer al río Yangtze el domingo pasado. Los rescatistas recuperaron los restos del autobús la noche del miércoles.