Canadá destinará a Venezuela 53 mdd para ayuda humanitaria

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el lunes una ayuda de 53 millones de dólares canadienses destinados a la población venezolana.

La ayuda canadiense está destinada a "responder a las necesidades más urgentes de los venezolanos sobre el terreno, principalmente los más de tres millones de refugiados", dijo Trudeau desde Ottawa en el discurso de apertura de una reunión del Grupo de Lima.

NOW: @CanadianPM, Min Freeland & @CancilleriaPeru open the #LimaGroup Ministerial meeting. #Democracy for #Venezue… https://t.co/opsVajk0MR — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) February 4, 2019

"El grueso de estos fondos se destinará a socios confiables y países vecinos, para ayudarlos a apoyar a Venezuela y a los venezolanos", agregó el primer ministro. "Hoy, el Grupo de Lima envía un mensaje claro de apoyo al pueblo venezolano mientras trazan su propio futuro", agregó.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la subdirectora de la diplomacia europea, Helga Schmid, participarán por videoconferencia en los debates.

Madrid, Londres, París, Berlín y otras capitales europeas reconocieron el lunes al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela luego de que Nicolás Maduro se negara a convocar a elecciones presidenciales a pesar del ultimátum.

La mayor parte del grupo de Lima, con la excepción de México, ya había reconocido a Guaidó la semana pasada.

I spoke with Interim President of Venezuela, Juan Guaidó, today and assured him that Canada continues to support the people of Venezuela and a peaceful transition to democracy in the country. Read more: https://t.co/UnTAdht8qj — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 3, 2019

Creado en 2017, el Grupo de Lima incluye a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México (que no reconoció a Guaidó), Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.

El domingo, el primer ministro Justin Trudeau, quien se implicó personalmente en esta crisis, llamó a Guaidó. Los dos hombres solicitaron la convocatoria de elecciones elección presidenciales y reafirmaron la "ilegitimidad" de Maduro.