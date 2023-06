¿Cómo son y cuánto cuestan las expediciones en submarino a los restos del Titanic?

Hoy se dio a conocer sobre la desaparición de un submarino con cinco personas a bordo que estaban realizando una expedición para conocer los restos del Titanic.

Este tipo de expediciones ahora son más comunes de lo que crees gracias al avance de la tecnología, que ahora permite bajar miles de metros de profundidad para conocer las maravillas que el gigantesco transatlántico dejó atrás luego de haberse hundido el 10 de abril de 1912.

¿Cómo son las expediciones en submarino para ver al Titanic?

La compañía Oceangate es quien organiza este tipo de expediciones y es desde 2021 que OceanGate Expeditions, con sede en Bahamas, ha transportado al sitio a unos 60 clientes.

Quienes buscan vivir la experiencia se alistan para un viaje de aproximadamente ocho días y siete noches para poder llegar sumergirse en medio un mini submarino y llegar al sitio histórico donde se encuentran los restos de lo que un día fue el Titanic.

All stations ready

Titan begins its journey.

Splash! Adventure starts.



Diving can turn us all into poets...



Join us this summer: https://t.co/F7OtKI0En7 #InternationalHaikuPoetryDay #Titanic pic.twitter.com/IYugFJA16j — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) April 17, 2023

Cada tripulación que viaja al fondo del mar, está acompañada por alrededor de 15 a 20 investigadores y expertos, que ya han vivido este tipo de expediciones.

"Conviértase en un explorador submarino, comenzando con una inmersión en los restos del naufragio del RMS Titanic. Esta es tu oportunidad de salir de la vida cotidiana y descubrir algo realmente extraordinario", dice la página web de OceanGate Expeditions.

La compañía realiza cada año un viaje al barco con el objetivo de llevar a turistas y al mismo tiempo documentar el deterioro del transatlántico británico.

Thank you for visiting! https://t.co/ySwIzok9ps — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) May 11, 2023

Durante la expedición, los especialistas aprovechan para recopilar imágenes, video, y datos que permitirán llegar a una evaluación objetiva sobre el proceso de descomposición del barco, pues los científicos estiman que el Titanic desaparecerá por completo para el 2037.

También documentn la flora y fauna que habita en el lugar y cómo ésta se ha adaptado al cambio de hábitat con la presencia del barco.

¿Cuánto cuesta una expedición para ver los restos del Titanic?

De acuerdo con OceanGate Expeditions el viaje para ver los restos del Titanic tiene un costo de 250 mil dólares.

El costo por la experiencia incluye una inmersión sumergible, alojamiento privado, todo el entrenamiento requerido, equipo de expedición, todas las comidas a bordo.

pic.twitter.com/JmH8e47zuI — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) June 19, 2023 Today marks 111 years since the tragic sinking of RMS Titanic. We study and document the wreck site with great respect for the men, women, and children who died that night. pic.twitter.com/phPjb1DMTF — OceanGate Expeditions (@OceanGateExped) April 15, 2023

"Conviértase en uno de los pocos en ver el Titanic con sus propios ojos. Su inmersión no solo le brindará una experiencia de viaje emocionante y única, sino que también ayudará a la comunidad científica a aprender más sobre el naufragio y las profundidades del entorno oceánico.

Cada inmersión también tiene un objetivo científico y puedes aprender más sobre la investigación que apoyamos aquí", dice su publicidad.

OceanGate comenzó a llevar pequeños equipos de “científicos ciudadanos” en un mini submarino con cupo para cinco personas hace dos años.

Cabe destacas, que según la compañía, dichas expediciones están aprobadas con las Directrices de la NOAA para la investigación, exploración y salvamento del RMS Titanic y cumplen con las normas de la UNESCO para la preservación de los sitios del patrimonio mundial subacuático.