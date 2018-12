Con ayuda de funcionarios de Pemex, El Chapo planeaba transportar droga en buques

El juicio del año del capo mexicano, El Chapo Guzmán, continúa y nueva información es revelada por testigos.

Joaquín Guzmán Loera, se reunió con funcionarios de Pemex a finales de 2007, durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, para usar buques petróleos y desplazar cocaína desde Ecuador, reveló un testigo protegido.

El periodista Alan Feuer del The New York Times, quien cubre el juicio, señaló que salieron a relucir nombres como Alfonso Acosta y Damaso López.

“Estuvo presente en la reunión, en las montañas del escondite secreto de ‘El Chapo’, un ejecutivo de Pemex llamado Alfonso Acosta. También allí [estuvo] Damaso López, uno de los hombres de ‘El Chapo’, y Jorge Milton Cifuentes Villa, un traficante colombiano”, indicó el periodista a través de su cuenta de Twitter.

El plan no funcionó al final, cuenta Feuer, “Cifuentes dijo [que] hubo varias reuniones para discutirlo. La idea fue propuesta por Vicente Zambada Niebla, hijo de [Ismael ‘El Mayo’ Zambada, el socio principal de ‘El Chapo’. Vicente fue el único, dijo Cifuentes, que tenía ‘las conexiones’ con Pemex”.

