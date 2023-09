Corea del Norte "pagará el precio" si suministra armas a Rusia, advierte EU

Estados Unidos advirtió este martes que Corea del Norte enfrentará consecuencias si da armamento a Rusia para su guerra en Ucrania, cuando se espera que los líderes Kim Jong Un y Vladimir Putin mantengan conversaciones al respecto.

Afectada por sanciones, Rusia ansiaría conseguir más suministros militares para vigorizar sus fuerzas en momentos en que Kiev realiza una contraofensiva para recuperar su territorio.

Te recomendamos: Kim Jong-un habla con ministro de Defensa ruso en Pionyang de seguridad regional y global

El asesor de Seguridad Nacional de EU, Jake Sullivan, declaró que Pyongyang y Moscú analizan emprender "conversaciones a nivel de líderes, quizá incluso en persona" sobre las necesidades armamentísticas de Rusia.

Sullivan dijo que Rusia podría utilizar armas norcoreanas para atacar los suministros ucranianos de alimentos y la infraestructura de calefacción de cara al invierno y así "tratar de conquistar un territorio que pertenece a otra nación soberana."

Mundo Corea del Norte lanza misil de largo alcance hacia el mar del Este

"Pagarán un precio por esto en la comunidad internacional", dijo a los periodistas Sullivan acerca de las "activas discusiones" entre Moscú y Pyongyang sobre entregas de armas.

Washington cree que el líder norcoreano, Kim Jong Un, tiene intención de visitar Rusia para tratar con el presidente Vladimir Putin la venta de armas de Pyongyang a Moscú para su guerra en Ucrania.

La semana pasada, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ya había expresado su alarma por el rápido avance de estas negociaciones sobre armas y había ordenado al régimen comunista a "cesar" estas discusiones.

Sullivan reconoció, sin embargo, que no estaba en condiciones de decir qué tipo de armas serían entregadas.

"Sigue siendo una cuestión abierta en cuanto a qué tipo y la calidad de equipo que podría ser entregado", dijo.

"Dice mucho de Rusia que tenga que recurrir a un país como Corea del Norte para reforzar sus capacidades de defensa", agregó.

El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, viajó a Corea del Norte en julio para comprar municiones, dijo la Casa Blanca.

Moscú dijo el martes que no podía confirmar una cumbre entre Putin y Kim.

"No tenemos nada que decir al respecto", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El ministro Shoigu dijo el lunes que Rusia considera realizar ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte. "¿Por qué no? Son nuestros vecinos", dijo citado por la agencia de noticias TASS.

EU advirtió sobre reuniones secretas

La semana pasada Estados Unidos advirtió que Rusia mantenía conversaciones secretas con Corea del Norte para comprar municiones y suministros para la guerra.

Se considera probable que Kim se dirija en tren blindado a finales de este mes a Vladivostok, en la costa rusa del Pacífico, no lejos de Corea del Norte, para reunirse con Putin, según han declarado funcionarios estadounidenses y de otros países al diario The New York Times.

Mundo Precios de granos se elevan por la guerra en Ucrania

Del 10 al 13 de septiembre, Vladivostok acoge a 68 países en el 8º Foro Económico Oriental, organizado por el Kremlin.

Según el New York Times, Putin busca proyectiles de artillería y misiles antitanque de Corea del Norte, mientras que Kim busca tecnología avanzada para satélites y submarinos de propulsión nuclear, así como ayuda alimentaria.

Un funcionario de Seúl, que se ocupa de las relaciones intercoreanas, dijo que varios acontecimientos indican la creciente posibilidad de un acuerdo sobre armas entre Pyongyang y Moscú.

"Cualquier forma de cooperación entre Corea del Norte y los países vecinos debe llevarse a cabo de forma que no socave las normas y la paz internacionales", declaró a la prensa.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprovechará la cumbre de líderes del G20, que se celebrará en India a finales de semana, para reafirmar su apoyo a Ucrania "durante el tiempo que haga falta", señaló Sullivan.

Washington dijo la semana pasada que pese a sus desmentidos, Corea del Norte suministró cohetes de infantería y misiles a Rusia en 2022 para que los utilizara el grupo militar privado Wagner.