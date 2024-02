CPJ condena exposición de datos de periodista de NYT por parte de AMLO

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) condenó la exposición de datos personales de una periodista del New York Times por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este jueves.

A través de su cuenta de X, el representante de CPJ en México, Jan Albert-Hootsen, reprobó que el mandatario federal haya leído en voz alta el número telefónico de la jefa de la corresponsalía en México, ya que tal acción ponía en riesgo su seguridad.

"Al decir públicamente un informe que todavía estaba siendo investigado por @nytimes y revelar públicamente la información de contacto de @Nataliekitro, @lopezobrador_ voluntariamente puso al equipo del Times en riesgo en el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental", señala en su tuit.

By publicly commenting on a report that was still being investigated by @nytimes & publicly revealing the contact information the paper's Mexico Bureau Chief @Nataliekitro, @lopezobrador_ willingly placed the Times' team at risk in the most dangerous country for the press in the… pic.twitter.com/BkjpHnKSNa — CPJ Américas (@CPJAmericas) February 22, 2024

En otra publicación, pero desde su cuenta personal, Jan Albert-Hootsen agregó que el número telefónico eran "datos personales protegidos por ley y, además, genera riesgos directos para ella y otrxs periodistas del medio".

Es INACEPTABLE que el presidente @lopezobrador_, leyó en voz alta el número de celular privado de @Nataliekitro del @nytimes durante su conferencia mañanera hoy. Son datos personales protegidos por ley y, además, genera riesgos directos para ella y otrxs periodistas del medio. — Jan-Albert Hootsen (@jahootsen) February 22, 2024

Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente López Obrador anunció que un el diario estadounidense The New York Times realiza una investigación con información del gobierno de Estados Unidos y testimonios de integrantes del narco en el que señalan que los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador y colaboradores recibieron recursos de los cárteles de Sinaloa y los Zetas en las campañas de 2006 y 2018.

Al leer las peticiones que pidó el diario estadounidense, el presidente exhibió publicamente datos personales de la jefa de la corresponsalía en México de ese diario, como su número de teléfono, y calificó de “calumnias” el que dentro de la investigación se asegure que después de que ganó la elección de 2018 “un ayudante oficial y un asesor no oficial” habrían recibido 4 millones de dólares por parte de uno de los fundadores del Cártel de los Zetas.

|| Con información de Nurit Martínez / El Sol de México ||