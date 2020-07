Data | Así va la aceptación de la homosexualidad en el mundo

De acuerdo con una encuesta en 34 países del think tank Pew Research, el 47 por ciento de las personas cree que la homosexualidad no debe ser aceptada por las sociedades. En particular para México esta proporción se reduce al 31 por ciento, en un nivel parecido a lo observado en Japón o Estados Unidos. Sólo el 6 por ciento de las personas en Suecia no aceptan esta preferencia sexual. Segun Pew Research, el desprecio hacia las otras preferencias está ligado a la edad y la educación de la personas.