Data | La pandemia acentúa las divisiones en EU

Aunque Estados Unidos no es el único país con profundas divisiones en su sociedad, la pandemia ha dejado al descubierto la profundidad de la brecha entre los polos políticos. De acuerdo con una encuesta del think tank Pew Research, el 76% de los que respaldan al gobierno de Donald Trump piensa que se ha hecho un buen trabajo contra la pandemia, mientras que apenas el 29% de los que no lo respalda lo piensan así. Una brecha de opiniones así no es vista entre 12 países desarrollados encuestados por Pew.