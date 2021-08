Data | ¿Qué quieren los no vacunados en EU para hacerlo?

El gobierno de los EU alertó esta semana sobre el rebrote de la pandemia debido a la negativa de millones de personas para no vacunarse. De acuerdo con una encuesta del Kaiser Family Foundation, un 24% de la población adulta no se ha vacunado por estar esperando a ver qué pasa o no se vacunará del todo. Entre esta capa de la población la mayoría refiere que para vacunarse necesita que su médico personal se la recomiendo o administre, una aprobación completa de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EU o que la vacuna empiece a ser obligatoria para poder viajar. Incluso hay un pequeño grupo que se vacunaría a cambio de boletos para conciertos, vales de despensa o 100 dólares.