Demócratas, con confianza tras el debate por Vicepresidencia

Tensión fue el clima que se respiró entre la comunidad demócrata en la Ciudad de México durante el único debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos.

La demócrata Kamala Harris se mostró más centrada, mientras el republicano Mike Pence, sin perder lo cortés, repitió algunas acusaciones falsas de su jefe Donald Trump y quitaba repetidamente la palabra a su rival, ante los intentos de la moderadora, Susan Page, de que el republicano respetara los tiempos.

“Este tipo de eventos se vive de una manera apasionada entre los estadounidenses, pues ésta es una de las elecciones más importantes del país”, consideró en entrevista para El Sol de México Dan Defossey, CEO y socio fundador de Pinche Gringo BBQ, centro de reunión de la comunidad estadounidense en la capital.

Conforme los temas se tornaron más espinosos se incrementó la inconformidad entre los demócratas que se congregaron en el restaurante de comida texana. Casi al unísono, negaban y manoteaban en la mesa entre sonrisas nerviosas.

#Debates2020 | El debate inicia con el tema de la pandemia, donde Kamala Harris señala las acciones de la presidencia de Donald Trump como el mayor fracaso que ha tenido un mandatario en EU#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/OP70FJyuZg — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | Aumenta la tensión entre los asistentes demócratas al debate desde la CDMX



Ante los temas espinosos, algunos simpatizantes reaccionan con negaciones, uno que otro manotazo en la mesa y sonrisas nerviosas.



Foto | Omar Flores#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/znmY7RaMDP — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020

Kamala Harris arrancó criticando la gestión de la pandemia de la administración Trump como "el mayor fracaso" en la historia de Estados Unidos.

El coronavirus es un tema sensible para los asistentes. El centro de reunión cumplió todas las normas necesarias para evitar la propagación del virus, y la gente mantenía su distancia ante las reacciones de asombro o incertidumbre, intercambios de miradas y sorbos a sus bebidas mientras los candidatos se atacaban por la gestión del gobierno ante la pandemia.

#Debates2020 | Al ser cuestionados sobre el tema de la transparencia y los impuestos, Harris acusó a Trump de mentir sobre sus cifras al revelarse la información de que en 2016 y 2017 sólo pagó 750 dólares en impuestos.#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/am6CNemWIi — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | Economía



Mike Pence por otro lado, aseguró que Biden arruinará la economía al subir los impuestos, lo cual costará muchos puestos de trabajo.#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/sFoMVaEoLk — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020

Un par de asistentes se volvieron a colocar el cubrebocas al terminar sus alimentos, intercambiaban palabras y devolvían un puño a la mesa de manera enérgica, pero todos se mantenían al filo de su asiento, atentos, sin perder un segundo de atención a un tema que consideran que es muy crítico no solo para la comunidad, sino para todo el mundo.

De momento el ambiente se distendió y las sonrisas volvían, mientras algunos aprovechaban para ir a las barras de alimentos y bebidas.

El cambio climático silenció de nuevo el lugar y la atención volvió a la pantalla. Algunos no parpadean, miran fijamente, concentrados. Un grupo de jóvenes no suelta sus dispositivos móviles y tuitea su punto de vista sobre el caos climático.

EL DEBATE NO INFLUIRÁ

Algunos aplauden el hecho de que el debate sea más fluido, con interrupciones esperadas, pero que permitió crear criterios entres los asistentes, escuchar propuestas y contrapropuestas.

Sin embargo, los deabtes no cambiarán la opinión de la mayoría de los estadounidenses, "pase lo que pase entre los demócratas y entre lo que votarán por Trump", afirma Gricha Raether, presidente de Democrats Aboard México.

#Debates2020 | La misma tensión se trasladó al tema de salud de cobertura asequible, un tema que tienen dividido al país norteamericano. Sin embargo las sonrisas volvían tras el tema de Covid.



Foto | Jair Soto#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/MoJP0L0MwW — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | La atención vuelve a la pantalla, algunos no parpadean, miran fijamente, concentrados, un grupo de jóvenes no sueltan sus dispositivos móviles y tuitean su punto de vista sobre el caos climático.



Foto | Omar Flores#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/S7SzGCBk7b — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020

"Aunque los que sí puedan cambiar son todos los republicanos que piensan que Trump no es republicano, que le ha hecho mucho daño al partido y a la nación, y ver a los candidatos a vicepresidente sí puede darles el empujón necesario para salir a votar”, afirma Raether.

"La mayor parte de la gente ya ha decidió por quién va a votar, de hecho ya votó en línea, por correo. Pero en este debate se refrendará la importancia del cambio y de que Biden y Harris son la mejor fórmula para EU”, consideró por su parte Amy Glover, analista politica.

En el salón, entre el paso de la prensa extranjera, se habla de China y se nota el desinterés y caras de fastidio.

“Hablar de China es un tema que involucra sólo a los políticos y empresarios, pero para los ciudadanos es un tema que no nos afecta” afirma Melissa Bane, una de los asistentes.

Después llegan Venezuela, el Estado Islámico, Irán, y parece regresar el ánimo: los asistentes, intercambiaban ideas, gestos de afirmación o de negación. La mesa dos volvía a pedir otra ronda de cerveza y menciona que Vladimir Putin es un tema que se debe tratar a fondo.

#Debates2020 | Un tema que en un principio deja desinterés a la mayoría de los asistentes, algunos con fastidio miraban la pantalla:



Foto | Omar Flores#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | Pero la agenda comenzó a hablar de Venezuela, Estado Islámico e Irán, y los ánimos se recuperaron entre los asistentes, intercambiaban ideas, gestos de afirmación o de negación.



Foto | Omar Flores#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/JfzZV2kPaQ — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | Molestia en las mesas por la nominación de la jueza a la Suprema Corte



Simpatizantes demócratas no olvidan en 2016, cuando Obama aún era presidente e intentó nombrar al juez Merrick Garland...



Foto | Omar Flores#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/IigCzNtaDh — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020

RACISMO, TEMA SENSIBLE

La violencia racista fue el tema más sensible, entre risas irónicas ante las declaraciones de Mike Pence respecto a las acciones de beneficio a la comunidad afroamericana y la preocupación por el apoyo del presidente a los grupos supremacistas.

En un extremo del salón, una pareja recibe con molestia la reacción de Mike Pence respecto a la defensa de la Policía, pese a las acusaciones de abuso contra la comunidad afroamericana y la represión a manifestantes.

Al final, un tono civilizado e incluso con cumplidos fue el tono del debate, que ofreció un marcado contraste con el violento enfrentamiento verbal entre Donald Trump y Joe Biden la semana pasada.

Tanto Harris como Pence dejaron claro las posturas políticas de cada fórmula y esto se reflejó en los rostros de confianza de la mayoría de los asistentes Pinche Gringo BBQ, sobre todo al escuchar entre aplausos a Kamala Harris decir en su intervención final que ganarán las elecciones del 3 de noviembre.

#Debates2020 | Los republicanos se niegan y eso no les parece a los asistentes al debate Vicepresidencial de Estados Unidos en la Ciudad de México. Aplauden a la iniciativa de Kamala Harris...



Foto | Omar Flores#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/hVWqA6OWbh — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | Violencia social y racismo preocupa a la comunidad demócrata en la CDMX



Los minutos pasan y se enfría poco a poco la atención a un debate más serio, con ligeros tropiezos e interrupciones...



Foto | Omar Flores#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/lBoKffnCva — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | Las reacciones al tema de la violencia racial en EU centró la atención de algunos simpatizantes, reaccionan con una risa irónica a las declaraciones de Mike Pence respecto a las acciones de beneficio a la comunidad afroamericana.#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/2WYvkZWCaT — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | En un extremo del salón, una pareja recibe con molestia la reacción de Mike Pence respecto a la defensa de la Policía, pese a las acusaciones de abuso contra las manifestaciones#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/w9eNUCmuM4 — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020

DEBATE MÁS TRANQUILO

Ya en calma, una vez finalizado el debate, los demócratas se acomodaron en sus asientos y más relajados discutieron sus impresiones del enfrentamiento entre Mike Pence y Kamala Harris.

“Se abordaron temas de manera más profunda, con un diálogo más tranquilo y con mucho respeto”, fue la impresión del fundador de Pinche Gringo BBQ, Dan Defossey. Destacó que predominó la falta de polémica en el debate lo cual aplaudió por que “permitió un debate más abierto”.

Las reacciones de los asistentes fueron en su mayoría paralelas. “Fue un debate con más sustancia y menos griterío, no se respondieron las preguntas cómo se debieron de responder, y evadieron respuestas a las cuestiones entre los candidatos. José Antonio Pott.

“Si no existe la razón, qué importa quién ganó o quién tuvo la razón, si no hay racionalidad no hay democracia” es lo que comentó uno de los asistentes que decidió opinar de manera anónima. Agregó que no hay espacio al debate si no existe la razón como valor humano, la verdad está supeditada a la razón los puntos de vista están supeditado a la razón”.

“Un debate más interesante con candidatos muy articulados, enfocados a su base, y ninguno no cedió”. Alejandro Saucedo, simpatizante demócrata, destacó que cada candidato llevaba una agenda muy bien cuidada enfocada al electorado no decidido.

#Debates2020 | Un debate centrado, sin ceder a un ganador



Entre la calma, una vez finalizado el debate Vicepresidencial de EU, sus simpatizantes se acomodaron en sus asientos y con más comodidad discutieron sus impresiones...#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/W4p3lJuja3 — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | Destacó que predominó la falta de polémica en el debate lo cual aplaudió porque “permitió un debate más abierto”.



Las reacciones de los asistentes fueron en su mayoría paralelas...#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020 #Debates2020 | “Si no existe la razón, qué importa quién ganó o quién tuvo la razón, si no hay racionalidad no hay democracia” es lo que comentó uno de los asistentes que decidió opinar de manera anónima.#EnVivo: https://t.co/ejwMcr6iSK pic.twitter.com/ijyULXwNOx — El Sol de México (@elsolde_mexico) October 8, 2020





Con información de Víctor Hugo Rico | El Sol de México