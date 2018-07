Desata pánico al intentar asaltar joyería en plaza Mall de McAllen, Texas

El pánico y el caos se desató en la Plaza Mall de McAllen, Texas, en un intento de asalto a una joyería por cinco sujetos, quienes fueron detenidos por la policía.

Aunque algunas personas afirma que hubo disparos, sin embargo autoridades lo negaron pues el jefe de policía local, Víctor Rodríguez, informó que el destrozo ocasionó que se rompieran vidrios en la joyería lo cual se confundió con las detonaciones .

Los primeros reportes extraoficiales de las autoridades señalan que responsables fueron detenidos y se tratarían de cinco hombres de ascendencia mexicana.



Los sujetos ingresaron al negocio y amagaron a una de las empleadas para tratar de apoderarse de joyas y relojes, pero elementos de seguridad arribaron al lugar.



"Estamos investigando un intento de robo en una joyería @LaPlazaMall. Todos los sospechosos están bajo custodia. No hay lesionados", informó a través de Twitter Víctor Rodríguez, Jefe del Departamento de Policía de McAllen.



JUST IN: The La Plaza Mall 'active shooter turns out to be a Jewelry store robbery inside the mall in in McAllen, Texas pic.twitter.com/vaSgHEKGty — Jason (@jasonashville) 28 de julio de 2018

El negocio es la joyería más cara de todo McAllen y en el se venden relojes Rolex , Cartier y de otras marcas de prestigio y se localiza cerca del área de comidas y a una puerta de acceso al lugar.