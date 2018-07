Al menos tres policías heridos en tiroteo en Kansas; el sospechoso fue detenido

Washington.- Al menos tres oficiales de la policía del estado de Kansas fueron heridos por un sujeto que se atrincheró en una residencia para impedir ser arrestado por las autoridades, de acuerdo con reportes de medios locales.



Las heridas de los oficiales no eran letales y el sujeto se mantiene sitiado por la policía local en una zona aledaña al estadio Kaufman, sede de los Reales de Kansas City.

There has been an officer involved shooting in the area of 40 hwy and Manchester. Large police response searching for suspect. Use caution in the area. Media responding go to old East Patrol Station 27th and Van Brunt PIO is en route. More info as we have it. — Kansas City Police (@kcpolice) 15 de julio de 2018 Our law enforcement officers face dangers every single day. We are grateful for the risks they face to keep us all safe. Our thoughts and prayers are with the members of the @kcpolice department and their families. https://t.co/7opsNOuXmu — Governor Mike Parson (@GovParsonMO) 15 de julio de 2018

Hasta el momento se desconocen las causas que detonaron el incidente que inició poco después de las 13:00 horas hora local en las inmediaciones del estadio.

Lee más:

Mundo Capital Gazette imprime su diario con un homenaje a compañeros muertos en tiroteo

Mundo Conductor sufre infarto y atropella a varias personas frente a una iglesia en Dublín

Celebridades Asesinan al rapero XXXTentation en Florida