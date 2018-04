Detienen a hombre que mató a cuatro personas en restaurante de Tennessee

WASHINGTON.- La Policía de Nashville, Tennessee, informó de que, después de una noche de búsqueda infructuosa, hoy se procedió a la detención de Travis Jeffrey Reinking, presunto autor de un tiroteo que este domingo dejó cuatro muertos y dos heridos graves en un restaurante.



"El sospechoso de asesinato Travis Reinking está bajo custodia. Fue arrestado hace unos momentos", informó en su cuenta oficial de Twitter el Departamento de Policía del Área Metropolitana de Nashville (MNPD, en sus siglas en inglés), que por el momento no ha facilitado más detalles de la operación.



Un empleado y tres jóvenes clientes del restaurante murieron en el tiroteo, registrado a las 03:25 hora local del domingo en un restaurante de la cadena Waffle House en el pueblo de Antioch, a escasos minutos de Nashville.

Según la Policía local, Reinking estaba parcialmente desnudo cuando se produjo el tiroteo y se dio a la fuga después de que uno de los clientes del restaurante consiguiera arrebatarle el rifle.



El Servicio Secreto confirmó el domingo que Reinking fue arrestado en julio de 2017 cerca de la Casa Blanca, donde se encaró con un agente del orden e intentó entrar en el complejo sin autorización después de exigir que se le concediera una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.



"Reinking le dijo al Servicio Secreto que quería organizar una reunión con el presidente Donald Trump. El Servicio Secreto le pidió a Reinking que abandonara el área y lo arrestó cuando se negó, con cargos por traspasar una barrera de seguridad", señaló en un comunicado el agente especial Todd Hudson.



Dos jóvenes de 21 y 24 años, heridas de gravedad en el tiroteo del domingo, siguen ingresadas en estado crítico en un hospital de Nashville, mientras que otras dos personas fueron dadas de alta tras ser tratadas por daños leves, según fuentes policiales y médicas citadas por los medios locales.



El joven que arrebató el arma a Reinking, James Shaw, explicó en una conferencia de prensa el domingo que aprovechó un momento en el que Reinking se había detenido para recargar su rifle para forcejear con él y arrebatárselo.



"En mi Instagram y Facebook, todos me están llamando héroe, pero quiero que la gente sepa que lo hice de forma egoísta. Lo hice completamente para salvarme a mí mismo", dijo Shaw, de 29 años.



"Sí, al hacerlo salvé a otra gente, pero no quiero que la gente piense que era Terminator o Supermán, ni nada de eso. Pensé que si iba a morir, él (Reinking) no lo iba a tener fácil", añadió.