Día del Síndrome de Down: No hay límites para quien busca la felicidad

“Todo ser humano tiene derecho a ser feliz”, es la premisa en la Fundación John Langdon Down, y la frase en la que todos podríamos estar de acuerdo. Sin embargo, garantizar que así sea no es sencillo.

Lo anterior porque existen otras perspectivas del mundo, formas distintas de entender y apreciar las cosas que requieren atención y respeto. Tal es el caso de las personas con síndrome de Down, quienes enfrentan estigmas sobre su capacidad de aprender, su relacionamiento social e integración laboral.

El síndrome de Down se observa en uno de cada 773 nacimientos. Se trata de una alteración genética ocasionada por la presencia de un cromosoma extra en el par 21 y es la causa más común de discapacidad intelectual a nivel mundial. No obstante, se desconocen las causas que lo originan, pero no tiene relación alguna con la condición socioeconómica o raza.

Desde el enfoque médico puede resultar complejo entenderlo, pero más allá de la comprensión científica, lo que realmente ayuda es ser empáticos con quien enfrenta esta situación, además de valorarlos y respetar sus derechos.

Es importante derribar prejuicios a partir de la inclusión, y tener siempre presente que forman parte de la sociedad. Además, tendremos la oportunidad de conocer otras formas de observar la vida que pueden cambiar profundamente, y de manera positiva, la nuestra.

El Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora este 21 de marzo, busca crear mayor conciencia en la sociedad sobre esta condición humana y valorar a las personas con discapacidad intelectual, pero, particularmente, apoyarlas a que tengan una vida digna, es decir contribuir al desarrollo de sus habilidades, a fomentar su educación e incorporarlas al mercado laboral.

Incluso, es de total relevancia una intervención temprana para mejorar su desarrollo, orientada a la estimulación precoz del sistema nervioso central durante los primeros años de vida. De igual forma, es de suma importancia que asistan a la escuela, ya que les permitirá leer, escribir, así como desarrollar capacidades en las áreas motora, cognitiva, de lenguaje, socioafectiva y de independencia personal.

Fundación John Langdon Down se creó el 3 de abril de 1972 como la primera institución en su género, dedicada a brindar programas educativos, médicos y psicológicos a niñas, niños, jóvenes y adultos con este síndrome.

Este 2023 cumplimos 51 años de promover los derechos humanos, la dignidad y el potencial de las personas con síndrome de Down, a fin de mejorar su calidad de vida.

Fomentar su potencial es de gran valía. A través de nuestro Taller de Gastronomía, jóvenes y adultos con síndrome de Down adquieren habilidades y destrezas que les permiten preparar alimentos y postres, enfocado en favorecer su autonomía personal y su integración laboral.

Contamos con la Escuela Mexicana de Arte Down, considerada única a nivel mundial, ya que fomentamos el desarrollo del pensamiento abstracto por medio de la enseñanza de las artes plásticas, además de sensibilizar y crear conciencia de la capacidad artística y profesional que tienen las personas con síndrome de Down. Actualmente, ya contamos con un acervo de más de 300 obras.

Nuestros artistas han expuesto sus creaciones a nivel nacional como internacional, plasmando su personalidad en cada una de ellas y maravillando a un amplio público. Incluso han sido reconocidos por grandes maestros de la plástica. En 2018, se presentó la obra colectiva “Manantial de Amor” en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, en la que han participado en países como Bélgica, Holanda, Alemania, España, Estados Unidos, China, Chile y Brasil, entre otros.

Gracias a aliados como Fundación Alsea, A.C. y a las marcas de la empresa, que recientemente nos donó más 550 mil pesos, es que nuestra labor se mantiene fuerte, dándole un nuevo sentido a la vida de las personas con síndrome de Down, y ellas, con su talento, nos dan otro sentido a las nuestras, constatando que tienen mucho que mostrarnos.

Los invito a conocer más de nuestro trabajo, por medio de nuestra página https://fjldown.org pero, sobre todo, a que conozcan más de las personas con esta condición, porque descubrirán que los límites no existen para quienes buscan ser felices.





* Directora de la Fundación John Langdon Down.