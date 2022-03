Ellas también brillan en la escena de la moda

En una de tantas terapias de rehabilitación en las que Liliana Ruz acompañaba a su hija Sofía, una joven de ocho años con síndrome de Down, la especialista le dijo, “¿estás viendo lo que yo?”. Liliana respondió “no, ¿tiene algún problema?”, la especialista le respondió, “camina como una modelo, está demostrando una gran habilidad”.

Desde entonces Liliana descubrió en su hija un gran talento que se convirtió en el sueño de Sofía por llegar a las pasarelas.

Sofía de 14 años fue la imagen de una marca de mochilas / Fotos cortesía Liliana Ruz

Poco después, madre e hija decidieron emprender la búsqueda de oportunidades en el mundo de la moda y la publicidad, incluso Ruz creó la agencia Modelos sin Límites, en Guadalajara, de donde son originarias. Este proyecto incluye modelos jóvenes, hombres y mujeres con síndrome de Down.

“Inicié el proyecto de la mano de una iniciativa que hay en la Ciudad de México que lleva por nombre Moda Incluyente y aquí en Guadalajara después de estar en contacto con la agencia SKS Models. Allí descubrí todo el trabajo que lleva el prepararse como modelo, para saber pararse y caminar en una pasarela o posar para una foto. “Cuando la rehabilitadora me dijo que Sofía tenía un talento para esto, yo me negaba porque pensaba que el mundo de la moda era algo superficial, y fue cuando la especialista me dijo ‘es que no es lo que tú quieras, es lo que Sofía quiera ser’”.

Pero el camino no ha sido nada fácil para Sofía, ahora de 14 años, e incluso, debido a la falta de oportunidades, sus mamá, Liliana, ha pensado en cerrar la agencia.

“El rechazo fue muy grande porque no sabemos manejar este tema como personas, les da miedo. Modelos sin Limites está ahora en pausa por lo mismo. Junto con SKS logramos que Sofía participara en una pasarela de zapatos en Intermoda, la Semana de la Moda de Guadalajara. La agencia dijo que nunca había tenido a una modelo con discapacidad y me dijo, vamos a hacerlo. Hizo dos pasarelas y fue cuando vi a Sofía en completa libertad, la vi desenvolverse por primera vez en un ambiente que era su lugar”.

A Sofía le apasiona la moda / Foto cortesía Liliana Ruz

Posteriormente, Sofía participó en una campaña publicitaria para la marca de mochilas Chenson, sin embargo, nunca volvieron a llamarla.

“Los buscamos después para que nos dijeran si había una segunda oportunidad de que Sofía participara en alguna de sus campañas, pero nunca obtuvimos una respuesta”.

Pero ambas no se dieron por vencidas y decidieron acudir a castings de diferentes marcas en las que el rechazo fue inmediato. Liliana atribuye esto a que las agencias de modelos y castings que no permiten dar una oportunidad a personas especiales.

“En una ocasión fuimos a un casting de la marca C&A en Guadalajara. No nos permitieron ni entrar, nos rechazaron de inmediato. Y es que la mayoría dice que no hay categoría para modelos Down y ni si quiera permiten que muestren sus habilidades.

“Hay modelos Down muy guapos y muy profesionales, más bien son los representantes de las agencias que hacen que no pasen de los castings, nunca va a existir una clasificación para ellos si no empiezas a crear una, los encargados de marketing no saben que hay gente con mucha habilidad y capacidad y con muchas ganas”.

Por su parte, Sofía quiere decirle al mundo de lo que es capaz. “Me gusta la ropa, las fotos, caminar en la pasarela. Me encanta que me maquillen y me peinen.

Cuando camino con la ropa, la gente me ve y me hace feliz.

“Quiero decirle a las agencias de publicidad que puedo verme tan bien como cualquier otra persona, que no tengan miedo, aprendí a modelar”.

Dice que su mayor reto en la vida es: “Que me vean como cualquier persona, a Sofía y no al síndrome de Down. Que vean que puedo hacer bien las cosas”.

Ellas han triunfado a pesar de su condición

Existe una lista de modelos a nivel internacional con síndrome de Down, quienes han destacado en el mundo de la moda.

Sofía Jirau (Puerto Rico)

Recientemente, la marca Victoria’s Secret lanzó la campaña Love Cloud Collection, que incluye a 17 mujeres de diferentes orígenes y profesiones donde destaca la participación de Sofía Jirau, una modelo con síndrome de Down.

“Un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Por fin les puedo contar mi gran secreto… ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria’s Secret!”, posteó la modelo posteó en su cuenta de Instagram.

Recientemente, Jirau fue unas de las invitadas a la alfombra roja de los Premios lo nuestro que se celebró en la ciudad de Miami, vistiendo al último grito de la moda como toda una fashionista e influencer: “Desfilando en la alfombra rosita de @premiolonuestro y todo parece un sueño. Alavett! Gracias a todos por sus mensajes y apoyo, los amo. Gracias @despiertamerica por invitarme a este gran evento. Gracias por ponerme bella hoy…Dress: @jeancintron M&H: @raizamontes.

Mariana Ávila (España)

Desfiló para la campaña Soy Yo de la departamental El Corte Inglés, además de ser imagen de la firma Levi’s, centrada en la inclusión.

“Las personas con síndrome de Down también pueden, como todo el mundo. Me siento feliz de lo que soy”, dijo hace dos años en su participación en la Semana de la Moda de Nueva York.

En esa ocasión, en 2020, a sus 18 años, Ávila recibió el galardón de la Quincy Jones Exceptional Advocacy por sus logros como modelo y por ser un “ejemplo a seguir”.

Ellie Goldstein (Inglaterra)

Saltó a la fama después de que Gucci Beauty, la línea de productos de belleza de la marca Gucci, la convirtiera en imagen de su colección L'Obscure de máscaras de pestañas.

La revista Vogue Italia la eligió como uno de los rostros más destacados para una edición digital en 2020.

"La cantidad de 'Me gusta' que he recibido es increíble. En particular me gustó que un usuario dijo que soy muy bonita y otra que está celosa de mis cejas", dijo Goldstein en una entrevista la BBC News.

A Goldstein la representa la agencia de modelos Zebedee Managemente desde 2017.

Madeline Stuart (Australia)

Lanzó su propia marca de moda en 2017 durante la Semana de la Moda de Nueva York; dos años después de que debutara como modelo.

Fue en 2015, a la edad de 18 años, cuando la australiana decidió desafiar los prototipos de belleza establecidos de la industria de la moda, logrando enviar un importante mensaje de inclusión para cambiar la percepción sobre las personas con síndrome de Down.

"Ella tiene la última palabra en todo, sabe lo que quiere, tiene síndrome de Down y una discapacidad intelectual, pero realmente sabe lo que quiere al final", dijo en aquella ocasión Roseanne Stuart, madre de Madeline a los medios de comunicación.

Ante estos ejemplos Liliana opina: “Sobre todo Ellie no tiene un cuerpo de modelo, es el del clásico de una persona con síndrome de Down. Y es que la gente tiene una idea equivocada, pero deben saber de una vez por todas que ellos tienen más posibilidad de trabajar, han desarrollado mucho más sus capacidades motrices. Mi hija ha sobresalido, incluso, en el área deportiva, hace un año, la invitaron a la selección estatal de Jalisco.

“En la música hay grandes bateristas, a diferencia de lo que los demás piensan, la movilidad que traen estos chavos es impresionante. Se han ido abriendo espacios ya no hacen sólo trabajos manuales o galletitas, pueden hacer lo que se dé la gana”.

Las agencias de modelos y sus estereotipos

La directora de la agencia de modelos Look Management, ubicada en México, Carolina Kropp, habla del tema de la inclusión y la forma en que su agencia se involucra con este tema.

“Hasta hace cinco años se empezó a incluir la diversidad y el tema de la inclusión en los medios, películas, series y otros. La reciente campaña de Victoria Secret’s, Love Cloud Collection, demuestra que no todas somos como esos mujerones que siempre fueron las famosas topo models -que las amamos todos-. Como dijo la cantante Nathy Peluso ‘la gran mayoría del mundo somos feos’. Lo que está sucediendo es que al explotar la diversidad y la inclusión, es demostrar un poco esa igualdad que tanto el mundo necesita. El feminismo, la diversidad sexual, los rasgos indígenas como lo vimos con Yalitza Aparicio, está sucediendo con todos los perfiles”, dice Kropp.

La agencia de Kropp está cumpliendo 18 años, y ella considera que es necesario que las grandes marcas sean el ejemplo a seguir para dar un mensaje más contundente.

Afirma que dentro de Look Management siempre ha habido una importante apertura. “Me siento una persona que puso un granito de arena en los primeros años de la agencia. Rompimos esquemas e incluimos modelos de piel apiñonada, morena, morena oscura… Ellas no le pedían nada a ninguna brasileña. En un principio me costó un poco de trabajo porque en México estábamos acostumbrados a lo internacional, fuimos un parteaguas”.

Sobre si incluiría una modelo Down en su catálogo de talentos dice: “Obviamente a los managers nos ha movido el tapete este tema, porque veníamos con un ABC muy claro de la belleza, pero hemos ido trabajando, es una industria en continuo movimiento, pero hay que romper barreras; la verdad siempre he sido partidaria de la igualdad, soy una feminista. La belleza siempre me ha parecido muy subjetiva y existen esos hombres y mujeres que parecen tallados a mano pero que luego tienen una forma interior muy oscura o no son muy profesionales.

“Sí incluiría a una modelo con síndrome de Down, no se me ha presentado la oportunidad, pero sí lo haría. Pero tendría que tener a su mamá que esté siempre presente en todo con su niño, que me pueda ayudar mucho a poder cooperar en la logística. En el perfil que estamos buscando sé que no va a ser ni tan fácil ni tan rápido, pero también depende de las empresas de publicidad que se unan a esta apertura”.

Carolina menciona el ejemplo de Chantelle Brown-Young, una modelo con vitiligio que cambió los paradigmas y destacó en el mundo de las pasarelas tras participar en el reality America’s Next Top Model.