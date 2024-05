Craig Mackinlay, el "diputado biónico" que sufrió amputación de manos y piernas

Craig Mackinlay es un diputado británico que fue ovacionado tras su regreso al Parlamento, esto, porque luego de una ausencia volvió a sus labores pese a haber perdido sus cuatro extremidades.

En el video que ya circula en redes sociales se ve al británico de 57 años entrando a la sede legislativa con una sonrisa en el rostro, con un paso lento y con prótesis en lugar de manos.

"Craig Mackinlay ha estado en el infierno y ha regresado, y ahora vive con las terribles consecuencias de la sepsis. Política aparte, es un hombre muy valiente, una inspiración", es uno de los comentarios que se puede leer en redes sociales.

¿Por qué Craig Mackinlay perdió sus extremidades?

A finales del mes de septiembre de 2023, Craig Mackinlay fue ingresado a la sala de urgencias de un hospital luego de haberse sentido mal el día anterior.

En ese momento, a Craig Mackinlay le diagnosticaron sepsis y poco después le indujeron un coma de 16 días, pues ya había presentado fallas múltiples en los órganos.

Finalmente, el 1 de diciembre los médicos lo ingresaron a un quirófano para amputarle sus cuatro extremidades, en el caso de los brazos lograron salvar sus brazos a hasta la altura de los codos, en el caso de sus piernas, la amputación llegó por encima de las rodillas.

En una entrevista para BBC, el legislador británico se refirió así mismo como "diputado biónico" y aseguró que aprender a caminar nuevamente era su "señal de éxito".

Para el 28 de febrero de 2024, es decir, cinco meses después de ese falta día en el que tuvo que ser llevado al hospital de urgencia, Mackinlay pudo dar 20 pasos él solo.

Por último, el diputado describió su regreso como un "día emotivo", disculpándose por romper las reglas parlamentarias al usar tenis, ya que sus zapatos no se ajustaban bien a sus pies ortopédicos, y por no llevar saco, pues no se adapta bien a sus nuevos brazos.

¿Qué es la sepsis?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sepsis es una afección potencialmente mortal que se produce cuando el sistema inmunitario del organismo reacciona de manera extrema a una infección, provocando una disfunción orgánica, como en el caso del británico de casi 60 años.

Los signos comunes son fiebre, frecuencia cardiaca elevada, respiración rápida, confusión y dolor corporal. Una sepsis puede provocar un choque septicémico e insuficiencia multiorgánica.

