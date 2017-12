Disuelven marchas de estudiantes en Teherán; Trump critica respuesta de régimen iraní

Varios cientos de estudiantes prorrégimen se concentraron este sábado ante la Universidad de Teherán, tras una manifestación de varias decenas de estudiantes contra el poder, informó la prensa local.

Foto: EFE

El jueves y el viernes cientos de iraníes se manifestaron en una decena de ciudades de provincia contra el poder y las dificultades económicas del país, en las manifestaciones más importantes desde la contestación a la reelección de Mahmud Ahmadineyad como presidente en 2009.

Foto: AFP

Un grupo de entre 50 y 70 estudiantes se manifestaron este sábado ante la Universidad de Teherán coreando consignas políticas contra el poder, informaron las agencias de prensa iraníes Fars y Mehr, cercanas a los conservadores.

"Al contrario de las manifestaciones de otras ciudades, que estaban dirigidas contra la situación económica y la inflación, esta concentración era política", afirmó Fars.

Ni Gaza, ni Líbano, yo sacrifico mi vida por Irán Corearon los manifestantes, en referencia a la política regional de Irán, según la misma fuente.

Iranians in the city of #Mashhad

chant: "No Gaza, No Lebanon, our lives are devoted to Iran" expressing resentment towards Iran's Islamic regime for financially supporting #Hezbollah and #Hamas while ignoring it's own citizens. pic.twitter.com/DRPjssynVP — ਤਾਰੇਕ ਫਤਹ (@TarekFatah) 30 de diciembre de 2017

La policía dispersó el sábado con gases lacrimógenos a los jóvenes que protestaban, después de que el Gobierno advirtiera contra las "manifestaciones ilegales", en el tercer día de marchas.

Day3 of #Iran uprising: #IRGC and repressive security forces in a state of panic in #Mashhad the second most populous city in Iran and capital of Razavi #Khorasan province and the scene of a major uprising on Thursday. #FreeIran pic.twitter.com/F9huw1dfn0 — Hossein Abedini (@HoAbedini) 30 de diciembre de 2017

Por la noche, se cortó el acceso a internet desde celulares, al menos en Teherán, constataron periodistas de la AFP.

Cientos de estudiantes progubernamentales se movilizaron más tarde para tomar el control del lugar, según videos publicados en redes sociales y en la prensa.

La agencia Mehr, próxima a los conservadores, publicó en el sistema de mensajería encriptada Telegram -que utilizan 25 millones de iraníes- unos videos en los que aparecían unos manifestantes atacando la alcaldía del distrito nº2 de Teherán y volcando un coche de la policía.

Y Trump lanza amenaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que los iraníes quieren cambios, tras las manifestaciones registradas en la República Islámica.

Los regímenes opresivos no pueden durar siempre y llegará el día en que el pueblo iraní podrá escoger

Oppressive regimes cannot endure forever, and the day will come when the Iranian people will face a choice. The world is watching! pic.twitter.com/kvv1uAqcZ9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de diciembre de 2017

"¡El mundo está vigilando!", advirtió en la red social, junto a un video del discurso que dio ante la Asamblea General de la ONU en septiembre, en el que criticó al gobierno iraní.

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de diciembre de 2017

Es la segunda vez que Trump se refiere a las manifestaciones que han sacado a las calles a cientos de personas contra las autoridades y que se han enfrentado a la policía en la Universidad de Teherán tres días seguidos.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Bahram Ghasemi, rechazó las declaraciones "oportunistas" que hizo el mandatario estadounidense la víspera en el mismo sentido que las del sábado.