Ejecución de mexicano en Texas se mantiene en suspenso

La ejecución del reo mexicano Roberto Romero Ramos, programada para la noche de este miércoles, se mantiene en suspenso luego que su defensa interpuso dos apelaciones de último momento.

Los abogados defensores recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y forzaron a la justicia de Texas a retrasar la ejecución.

Mundo ¿Por qué condenaron a muerte al mexicano Rubén Ramírez?

Moreno Ramos fue condenado a muerte en 1993 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos.



Las autoridades encontraron los cuerpos enterrados en la vivienda en Progreso, ciudad fronteriza con México.

La versión de los fiscales fue que los había matado dos meses antes, para casarse tres días después con su amante, que se instaló en la vivienda de Moreno en Progreso, la misma en la que estaban enterrados los cuerpos de Leticia, Abigail y Jonathan.



A sus familiares, Moreno les dijo que los tres habían muerto en un accidente de tráfico, pero sus inconsistencias llevaron a su cuñada, la hermana de Leticia, a denunciar la desaparición, por lo que las autoridades le interrogaron sobre eso una vez detenido.



Moreno, no obstante, no confesó los asesinatos, aseguró a las autoridades que se los había encontrado muertos, y sus abogados defendieron durante el juicio que fueron narcotraficantes los responsables del crimen.



Según datos del observatorio Death Penalty Information Center (DPIC), en EE.UU. hay 134 extranjeros de 35 nacionalidades condenados a muerte, en su mayoría son mexicanos (54), hay nueve vietnamitas, ocho cubanos, ocho salvadoreños y cinco hondureños.



Desde que Estados Unidos restituyó hace cuatro décadas la pena de muerte han sido ejecutados 33 extranjeros, once de ellos mexicanos y cinco cubanos.

Mundo Le niegan clemencia a mexicano en Texas; el miércoles podría ser ejecutado

Mundo "Si no sucede un milagro", ejecutarán a mexicano el próximo 8 de noviembre en Texas