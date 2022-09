El fin de la pandemia por Covid-19 está a la vista: OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró hoy que el mundo "nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia de Covid-19", después de que la semana pasada se registrara la cifra más baja de fallecidos por coronavirus desde marzo de 2020.

En su rueda de prensa semanal, el máximo responsable de la OMS subrayó que "aún no estamos allí, pero el fin de la pandemia está a la vista", sin embargo, pidió que no se frenen por ello los esfuerzos para combatir al virus.

.@WHO media briefing on #COVID19 and other global health issues https://t.co/2gBbBrxYY6 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 14, 2022

"Alguien que corre un maratón no se detiene cuando ve la línea de meta. Corre más deprisa, con toda la energía que le queda. Y nosotros, también. Todos podemos ver la línea de meta, estamos a punto de ganar. Sería verdaderamente el peor momento para dejar de correr", declaró el director de la OMS.

"Si no aprovechamos esta oportunidad, corremos el riesgo de tener más variantes, más muertos, más problemas y más incertidumbre", agregó.

Plan para políticas sanitarias

Para ayudar en esta"recta final, Tedros anunció que la OMS ha emitido hoy un plan de asesoramiento para políticas sanitarias nacionales.

"El plan está basado en las evidencias de los últimos 32 meses sobre lo que funciona mejor para salvar vidas, proteger las redes de salud y evitar perturbaciones que afecten a la economía y la sociedad", explicó.

#COVID19 has shown us that all countries have lessons to learn from each other about how to make our 🌍 healthier, safer & fairer. South-South Cooperation is all about learning from & helping each other - this is why @WHO is happy to be part of the Health Expo in #Thailand. pic.twitter.com/Hj0Trk8df5 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 14, 2022

Entre las recomendaciones, que mencionó el propio Tedros, figuran el invertir en la vacunación especialmente en grupos de riesgo, la continuidad de los test de coronavirus en laboratorio para controlar posibles nuevas variantes y mejoras en los sistemas sanitarios.

Según el último informe epidemiológico publicado por la OMS y dedicado al Covid-19, el número de casos descendió un 28% en la semana del 5 al 11 de septiembre respecto a la semana precedente, hasta los 3.1 millones de nuevos contagios declarados.

Mientras que la cantidad de decesos retrocedió un 22% hasta menos de 11 mil.

Cifras Covid de septiembre 2022

En septiembre, la OMS contabilizaba más de 600 millones de casos oficialmente confirmados - una cifra que se presume muy inferior a la real, lo mismo que el número oficial de decesos: algo más de 6.4 millones de muertos en todo el mundo.

Un estudio del organismo basado en proyecciones y evaluaciones publicado en mayo sugería que podrían haberse producido entre 13 y 17 millones de muertes más de las oficiales por Covid a fines de 2021.

La OMS ha publicado seis guías para ayudar a los Estados a superar esta crisis sanitaria con mayor rapidez.

Entre los mensajes que repite la OMS después de 2 años y con la llegada de las vacunas: vacunar al 100% de personas vulnerables y del personal sanitario, continuar con los tests a la población y mantener los programas que permiten rastrear nuevas variantes potencialmente peligrosas.