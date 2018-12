"No tengo nada ilícito"; Emma Coronel rompe el silencio sobre El Chapo

Emma Coronel, esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró a Telemundo que no tiene negocios ilícitos.

"Tengo tierras de riego, cosas así, de las que prefiero no hablar… No tengo nada ilícito. Yo sé que a estas alturas el gobierno se ha encargado de checar o verificar si tengo algo ilícito", dijo la exreina de belleza en entrevista exclusiva para la cadena.

Emma Coronel nació en Los Ángeles y se casó con El Chapo en su adolescencia, justo el día que cumplió 18 años según varios informes. En la última década, la pareja dio la bienvenida a sus mellizas, María Joaquina y Emely.

"Estoy feliz del esposo que tengo"

La joven de 29 años, dijo que a pesar de la difícil situación que está viviendo junto a su esposo, se siente feliz de su vida.

"Estoy (feliz) de la vida que tengo, de la vida que me tocó, del esposo que tengo, de las hijas que tengo, de la familia que tengo ... estoy muy satisfecha. También me han tocado fuertes momentos, pero siempre he dicho que Dios no te pone cosas que sabe que no vas a superar [...] entonces por ahí lo tomo", dijo.

La vida marital de Coronel se resume a acompañar a su esposo en su tercer arresto y se ha hecho cotidiano pasar sus días en corte, lo que ella admite es “muy duro” pero igual dice que no se da por vencida.

"Yo pienso que es lo que haría cualquier esposa en mi lugar: estar con su esposo en momentos difíciles", dijo.

A El Chapo "sí le gusta" la fama

Al ser cuestionada por las periodistas Marisset Vereni y Rebecca Smyth, sobre si a Guzmán le gusta la fama, Emma confesó que sí, "hay que ser sincero, creo que sí le gustaba, sí le gusta un poco".

Sin embargo, acuso que los medios de comunicación "lo pusieron demasiado famoso".

"Cuando salen cosas claras, como que vivía sencillo y cosas así, ¿por qué no lo publican? No quieren bajarlo de ese pedestal, a ponerlo más como que es una persona normal, común y corriente", dijo.

"Yo encantada" con AMLO

Telemundo cuestionó a Emma Coronel sobre el presidente, Andrés Manuel Lópéz Obrador, en cuanto a su propuesta de terminar con la estrategia de "guerra" contra el narcotráfico.

"No sé qué métodos vaya a utilizar o si vaya a hacer lo que dijo, pero si eso va a servir al país yo encantada con él", dijo

"Yo aquí, en México, donde sea, me siento segura. Yo siempre me he sentido segura. Yo nunca he sentido temor".

