Emmerson Mnangagwa gana elecciones presidenciales de Zimbabue

Harare.- El presidente de Zimbabue, EmmersonMnangagwa, ha ganado las elecciones presidenciales celebradas en el país el pasado lunes, anunció hoy la Comisión Electoral (ZEC).



Mnangagwa, de la gubernamental Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), se impuso a su principal rival, el líder del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), Nelson Chamisa, en seis de las diez provincias del país.



El actual presidente logró el 50,8 por ciento de los votos, de manera que evitó ir a una segunda vuelta al cumplir con el requisito de obtener, como mínimo, la mitad de los sufragios más uno.



Chamisa, por su parte, se adjudicó el 44,3 por ciento de los votos, si bien un portavoz de su partido, Morgan Komichi, tildó los resultados de "falsos" al no haber sido verificados por el MDC.



Horas antes de que la ZEC emitiera los resultados, Chamisa había reiterado que había ganado las elecciones presidenciales.



Mnangagwa "sabe que ha perdido estas elecciones", afirmó Chamisa en su primera aparición pública desde la votación.



"Si él hubiera ganado estas elecciones los resultados se habrían anunciado hace tiempo, pero están intentando manipular los datos", subrayó el dirigente opositor, quien denunció un "fraude" y una "manipulación" de los resultados.



"En general en el voto popular estoy por delante de Mnangagwa". insistió Chamisa, quien se escuda en un recuento paralelo al oficial que, de momento, no ha hecho público.



Los resultados, muy esperados durante la semana, se divulgaron al término de una jornada tensa en Harare, con amplia presencia de la Policía y, sobre todo, del Ejército, que patrullaron las calles tras la violencia postelectoral que se vivió este miércoles.



Al menos seis personas resultaron muertas y catorce heridas en los disturbios, informó hoy la Policía.



En una rueda de prensa, la subcomisaria Charity Charamba indicó que la situación sigue siendo tensa en la capital zimbabuense, tras las protestas violentas que ayer protagonizaron seguidores del MDC.



Los manifestantes, reprimidos por la Policía y el Ejército, denunciaron el retraso en el anuncio de resultados de los comicios presidenciales del lunes y un supuesto fraude contra el que consideran auténtico ganador, Chamisa.



Estas elecciones son históricas en Zimbabue por ser las primeras desde la independencia (1980) a las que no concurre el expresidente Robert Mugabe, quien gobernó el país desde ese mismo año hasta su dimisión forzada por un golpe militar el pasado noviembre.