Es un "gran día" para George Floyd por buenos datos de empleo: Trump

Washington, D.C- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que los nuevos datos de empleo marcaban un "gran día" para George Floyd, el hombre cuyo homicidio la semana pasada ha provocado violentas protestas en todo el país por la brutalidad policial contra los afroamericanos.

Once días después de la muerte de Floyd, asfixiado por un policía blanco durante su detención en Minneapolis, Trump dijo que no se puede permitir que ocurra tal violencia.

Sin embargo, lanzó: "Esperemos que George esté mirando hacia abajo en este momento y diciendo que esto es algo grandioso para nuestro país"

"Hay un gran día para él. Es un gran día para todos", dijo.

Aparentemente, Trump se refería a un aumento del empleo.

El Departamento de Trabajo informó que el país ganó 2.5 millones de empleos en mayo y la tasa de desocupación bajó hasta el 13.3% después de las altísimas pérdidas de puestos registradas los meses anteriores, debido a la pandemia de coronavirus.

Trump afirmó que su administración ha hecho más por los afroamericanos que los presidentes anteriores, incluyendo la reducción de la tasa de desempleo en esa población. Sin embargo, el informe de desempleo del viernes puntualizó que para las personas negras subió ligeramente al 16.8%.

"Este es un gran, gran día en términos de igualdad", comentó.

DESPRECIABLES SUS PALABRAS: BIDEN

Poco después de la comparecencia de Trump, el exvicepresidente de Estados Unidos y aspirante presidencial demócrata, Joe Biden, consideró que sus palabras sobre Floyd son "despreciables".

Biden recordó que el mandatario estaba hablando "de un hombre que fue asesinado de manera brutal por un acto de violencia sin sentido y por una gran corriente de injusticia que se ha metastatizado" bajo el mandato de Trump, al que culpó de intentar dividir a EU por raza, religión y etnia.

"Las últimas palabras de George Floyd fueron: 'No puedo respirar, no puedo respirar'. Que un presidente intente poner cualquier otra palabra en la boca de George Floyd, francamente me parece despreciable", afirmó Biden, que apareció ante la prensa rodeado de banderas estadounidenses.

Según una encuesta publicada este viernes por la radio y la televisión públicas de EU el 67% de los estadounidenses creen que Trump ha incrementado las tensiones raciales, mientras que solo el 18% atribuyen al mandatario una mejora en ese aspecto.