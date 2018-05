Estado Islámico se adjudica ataque en París y policía ya lo investiga como terrorismo

Un hombre armado con un cuchillo mató a una persona e hirió a otras cuatro en París antes de ser abatido por la policía. Horas más tarde, el Estado Islámico se adjudicó el atentado que autoridades catalogaron como terrorismo.

La agresión tuvo lugar en el céntrico II distrito de la capital francesa, cerca de la Ópera Garnier, una zona llena de bares, restaurantes y teatros, muy frecuentada los sábados por la noche.

El hombre acuchilló a cinco personas, una de las cuales murió, indicó la policía. Los cuatro heridos fueron trasladados a un hospital en un estado grave, según esa fuente.

URGENT: 1 dead, multiple injured after stabbing in central #Paris at Place de l’Opera - suspect reportedly shot dead by police. pic.twitter.com/QBQZhrAWwO — Breaking News Global (@BreakingNAlerts) 12 de mayo de 2018

El ministro del Interior, Gérard Collomb, saludó en Twitter "la sangre fría y la reactividad de las fuerzas de policía que neutralizaron al asaltante". "Mis primeros pensamientos son para las víctimas", añadió.

La brigada criminal de la policía abrió una investigación, señaló una fuente judicial. Las motivaciones del agresor aún se desconocían por el momento.

La agresión se produjo en un momento en el que Francia vive bajo amenaza terrorista. El último ataque mortífero, ocurrido el 23 de marzo en Carcasona, en el sur del país, llevó a 245 el número de víctimas mortales en atentados perpetrados en suelo francés desde 2015.