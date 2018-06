Este es el testimonio de un mexicano luego del atropellamiento en Moscú

Enrique Parra viajó a Moscú para ser testigo del arranque mundialista de México en Rusia 2018 pero la fiesta tuvo un momento difícil.

La mañana de este sábado un taxi en calles rusas perdió el control de su unidad y atropelló a un grupo de personas, entre ellas dos mexicanas.

"Nos fuimos para otro lado después nos enteramos de que un taxista atropelló a unas personas, no pasó a mayores gracias a Dios, lo detuvo un mexicano... eso me cuentan", narra Enrique a El Sol de México.

Destacó que a través de sus amigos y en redes sociales los connacionales en tierras mundialistas se apoyaron y hubo comunicación en todo momento. "Seguimos pasándola bien, divirtiéndonos al máximo pero ya no es lo mismo", agregó.

Cuestionado sobre si recibió algún aviso de la cancillería confesó que no ha tenido ninguno.

"No mandó mensajes (cancillería), nos enteramos por redes y por gente que estaba más cerca. Todo era por redes sociales. Me apoyaron otros mexicanos, había gente que te decía no vengas para acá, ve por otro lado... no nos acercamos al punto cero".

Como consecuencia del mundial las autoridades rusas han aumentado las medidas de seguridad e inclusive algunas calles han sido cerradas al tráfico en las ciudades donde se disputan los partidos del torneo.

Finalmente Enrique, quien ahora está justo a otros connacionales en el prefestejo del duelo de este domingo reveló: "Si fuera una cuestión de ánimos, México golea. Somos el mejor país con la mejor porra".