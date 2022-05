Expresidente George Bush confunde ocupación de Irak con la de Ucrania

Durante una conferencia en la Universidad Metodista del Sur ubicada en Dallas, Texas, el expresidente George Bush confundió la invasión de Irak, que se perpetró durante su mandato, con la ocupación rusa en Ucrania.

Bush, de 75 años, al darse cuenta corrigió de inmediato tras haber calificado la ocupación estadounidense de Irak como “totalmente injustificada y brutal” .

Recordemos que Estados Unidos invadió Irak en 2003 tras acusar a su presidente, Sadam Husein, de albergar armas de destrucción masiva que nunca fueron encontradas.



“Las elecciones rusas están amañadas. Los opositores políticos son encarcelados o eliminados del proceso electoral”, dijo el expresidente republicano en el evento celebrado en el Instituto George W. Bush de la Universidad Metodista del Sur.

“El resultado es la ausencia de controles y equilibrios en Rusia y la decisión de un hombre de lanzar una invasión sobre Irak totalmente injustificada y brutal", indicó.

“Me refiero a Ucrania, je”, dijo inmediatamente después el exmandatario republicano al tiempo que sacudía la cabeza, entrecerraba los ojos y sonreía, precisó el medio estadounidense, The New York Post.

La multitud estalló en carcajadas después de que Bush culpó del error a sus 75 años de edad.

“Irak también”, añadió después en voz baja antes de decir,“ de todos modos… eh… 75".

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE — Michael Williams (@michaeldamianw) May 19, 2022

Bush compara a Zelenski con Winston Churchill

Bush describió al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, como un “chico genial” y “el Churchill del siglo XXI”, que estaba empoderado por la legitimidad electoral antes de liderar la defensa de su país contra la invasión rusa.

“La forma en que los países llevan a cabo las elecciones es indicativa de cómo sus líderes tratan a su propio pueblo y cómo las naciones se comportan con otras naciones”, dijo Bush.