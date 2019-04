Farage lanza el nuevo Partido del Brexit para mejorar la política

Londres.- El exlíder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) Nigel Farage presentó este viernes el llamado Partido del Brexit, con el que promete "cambiar a mejor" la política británica y presentarse a los comicios europeos de mayo.



En un acto en Coventry (centro de Inglaterra), el político indicó que su proyecto responde a una "demanda" ciudadana y consideró que el partido será un "vehículo político decente y respetable" en el que podrán creer los ciudadanos.



"Creo que lo que hemos visto en el transcurso de las últimas cuatro semanas es la traición al mayor ejercicio democrático de este país", dijo en alusión al nuevo aplazamiento en la fecha para la salida de este país de la Unión Europea (UE), fijada ahora por los Veintisiete en el próximo 31 de octubre.



Farage aclaró que su nuevo grupo "no está aquí simplemente para luchar en las elecciones europeas" y que el 23 de mayo -fecha del comienzo de los comicios al Parlamento comunitario- "será el primer paso del Partido del Brexit".



Recordó que anteriormente había dicho que quería "ocasionar un terremoto político" y ahora, agregó, lograrán "una revolución democrática en la política".



También se mostró despectivo con relación a la gestión del Ejecutivo de la conservadora Theresa May en el proceso de salida de la UE: "Somos leones liderados por burros".



De la nueva formación, anticipó que será "profundamente intolerante con la intolerancia" y representará a toda la sociedad de este país.



Durante el acto, Farage presentó a varios de los candidatos de esa formación para los comicios europeos, entre ellos a Annunziata Rees-Mogg, hermana del diputado conservador Jacob Rees-Mogg.



"Nuestra democracia ha sido tan traicionada que he sentido que tengo que estar aquí hoy", indicó Rees-Mogg, que fue miembro del partido conservador en 1984.