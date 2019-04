UE acuerda extender el Brexit hasta 31 de octubre y lo revisará en junio

Los líderes de la Unión Europea (UE) acordaron hoy prorrogar el Brexit hasta el próximo 31 de octubre con una revisión en junio, una decisión que aún tiene que aceptar la primera ministra británica, Theresa May, según confirmaron a Efe fuentes diplomáticas.



"Los Veintisiete han acordado una extensión del artículo 50. Ahora me reuniré con la primera ministra Theresa May para el acuerdo del gobierno (británico)", escribió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su cuenta de Twitter.

La "premier" británica volvió a la sede del Consejo Europeo pasada la medianoche tras abandonar a media tarde la reunión para que los Veintisiete debatieran sobre la duración y condiciones de la prórroga al Brexit, una discusión que duró varias horas por las posturas opuestas de los diferentes países.



May había pedido una prórroga hasta el 30 de junio, mientras que Tusk apostaba por una más larga, como máximo de un año, que permita al Reino Unido salir de la UE tan pronto como esté listo para ello, lo que supondría que Londres tendría que convocar elecciones europeas.



Francia había sido el país más crítico con la posibilidad de conceder una prórroga larga al Reino Unido y alertaba, sobre todo, del peligro de que la permanencia de los británicos pusiera en riesgo el funcionamiento de las instituciones comunitarias.

EU27 has agreed an extension of Art. 50. I will now meet PM @theresa_may for the UK government's agreement. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 10 de abril de 2019



De hecho, fuentes diplomáticas llegaron a asegurar antes del fin de la reunión que Francia se había quedado aislada y que la cumbre "ya no trata del Reino Unido", en referencia a la postura dura del presidente galo, Emmanuel Macron.



Frente a esa posición, Alemania apostaba con claridad por un retraso largo del Brexit, una línea en la que se situaban también países como Portugal u Holanda.