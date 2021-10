Finlandia también suspende vacuna anticovid de Moderna en jóvenes

Las autoridades sanitarias de Finlandia anunciaron este jueves que suspenderán la vacunación de los varones menores de 30 años con la vacuna anticovid de Moderna por el riesgo de inflamación cardíaca, sumándose así a la decisión adoptada el miércoles por Suecia y Dinamarca.



El director del Instituto Nacional de Salud y Bienestar de Finlandia (THL), Mika Salminen, señaló en rueda de prensa que el fármaco de Moderna tiene un riesgo ligeramente mayor que otras vacunas de desarrollar miocarditis, según un reciente estudio elaborado en los países nórdicos.



"La mayoría de estas miocarditis son leves y transitorias y se curan por sí mismas después de unos días de seguimiento, pero no obstante existe un riesgo", dijo Salminen, quien señaló que este riesgo es mayor en los varones jóvenes tras recibir la segunda dosis.



Según Salminen, los resultados del estudio en Finlandia son similares a los del resto de países nórdicos, aunque en Finlandia se han producido menos casos de miocarditis que en Noruega.



La Agencia Finlandesa del Medicamento (Fimea) informó de que se han detectado hasta la fecha seis casos de inflamación cardíaca en Finlandia, donde se han administrado alrededor de un millón de vacunas de la firma estadounidense Moderna.



Suecia fue el primer país nórdico en anunciar la suspensión de la vacuna de Moderna hasta el 1 de diciembre para los menores de 30 años ante el riesgo "muy pequeño" de sufrir miocarditis y pericarditis, de acuerdo con los datos del citado estudio.



"Seguimos la situación y actuamos rápido para que las vacunas sean lo más seguras posible y den una protección efectiva contra la covid-19", señaló en un comunicado el epidemiólogo jefe de la Agencia de Salud Pública sueca, Anders Tegnell.



La Dirección General de Sanidad danesa apeló a la "precaución" para suspender el uso de Moderna en los menores de 18 años, aunque resaltó que no se han detectado casos en este país.



"En Dinamarca se ha invitado preferentemente hasta ahora a los jóvenes de 12 a 17 años a recibir la vacuna de Pfizer. Por un principio de precaución, a partir de ahora solo les suministraremos este preparado", consta en un comunicado.



Noruega ya usaba solo la vacuna de Pfizer para todos los menores de edad, pero a partir de ahora extenderá la recomendación a todos los menores de 30 años.



Los datos provisionales del estudio de las autoridades sanitarias nórdicas han sido enviados a la Agencia Europea del Medicamento para que sean estudiados.



Dinamarca ya fue el primer país en suspender de su programa de vacunación oficial la vacuna de AstraZeneza, y luego la de Johnson & Johnson, que se podían recibir no obstante de forma voluntaria, mientras que Noruega adoptó una medida similar posteriormente.