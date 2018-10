Florida es azotada por Michael, el huracán más potente en un siglo

El huracán Michael tocó tierra este miércoles como el huracán más potente que azota la costa oeste de Florida en más de un siglo, con vientos máximos sostenidos de 250 km/hora que pueden causar una "devastación inimaginable", según autoridades.



El ojo de Michael ingresó a tierra firme cerca de Mexico Beach, un poblado a unos 32 kilómetros al sureste de Panama City, como un huracán de categoría 4 en el máximo de 5 en la escala Saffir-Simpson, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Sigue En Vivo la trayectoria de Michael:

A lo largo de esta jornada, el huracán azotará con fuertes vientos y una lluvia intensa a las comunidades de la franja noroeste de Florida, que por su geografía es conocida como el "panhandle" en inglés y que se extiende a lo largo del Golfo de México.



"Se espera que el huracán Michael sea la tormenta más destructiva que azota el 'panhandle' de Florida en un siglo", dijo el gobernador Rick Scott. "A lo largo de nuestra costa, las comunidades verán una devastación inimaginable".

Stay safe America! pic.twitter.com/Sel3hf0Uzb — S. Auñón-Chancellor (@AstroSerena) 10 de octubre de 2018

"El Centro Nacional de Huracanes (NHC) espera una marejada de entre 9 y 13 pies (2.7 a 3.6 metros)", añadió. "El agua llegará varias millas tierra adentro y podría fácilmente alcanzar los techos de las casas".



Al informar al presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el jefe de la agencia de emergencias FEMA, Brock Long, dijo que Michael es el huracán más intenso que azota el área desde 1851.

Station cameras viewed Hurricane Michael at 12:58pm ET Oct. 10 after the storm made landfall as a category 4 storm over the Florida panhandle. The @NHC_Atlantic reported maximum sustained winds near 145 mph with the potential to bring dangerous storm surge and heavy rains. pic.twitter.com/7iupKJ00RW — Intl. Space Station (@Space_Station) 10 de octubre de 2018

Cientos de miles de personas recibieron órdenes de evacuación obligatoria, pero el gobernador dijo el miércoles a los residentes que aquellos que no se fueron deben quedarse en sus casas porque ya es muy tarde para irse del lugar.



"El momento de evacuar las zonas costeras ya pasó. Refugiense y sean cuidadosos", añadió. "No salgan en medio de esto. No lo sobrevivirán, es mortal".

Foto: Reuters

En los estados de Georgia y Alabama se emitieron declaraciones de emergencia.

Después de Florida, Michael podría tocar "partes de Georgia y, lamentablemente, otra vez Carolina del Norte y del Sur", ya golpeadas por Florence hace un mes, señaló Trump. Florence causó unos 40 muertos y miles de millones de dólares en daños.