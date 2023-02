Gato rescatado en Turquía se aferra a hombre que lo salvo de los escombros (Video)

La mayoría de las imágenes que nos han dejado los terremotos en Turquía y Siria han sido de desastre y tristeza. Sin embargo, un pequeño gato gris se ha convertido en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia.

Enkanz es un felino de edad avanzada que fue rescatado de los escombros por Ali Cakas, miembro del equipo nacional de ciclismo de Turquía que participó como rescatista en su país.

Este dúo se dio a conocer gracias a un video en redes sociales en el que se ve a Enkanz sobre el hombro de su héroe al momento de ser recatado. La imagen se ha vuelto viral rápidamente.

The cat saved by search and rescue teams in Turkey won’t leave their side 🥰 pic.twitter.com/qvC7kHIHD4 — Soulseeds (@Soulseedzforall) February 15, 2023

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, Cakas ha dado detalles sobre cómo se encuentra su nuevo amigo Enkanz y ha anunciado que planea convertirlo en la mascota del Departamento de Bomberos de Mardin, que ha jugado un papel crucial en el rescate tanto de personas como de animales.

El hombre ha contado como el pequeño sobreviviente lo ha acompañado en sus labores de rescate y remoción de escombros y que no se separa en ningún momento de él poniéndose en su hombro.

La forma en que el felino muestra su agradecimiento ha hecho que se convierta en un símbolo de esperanza en medio de las desoladoras escenas posteriores a los terremotos. El rescatista afirma que en caso de que no encuentre a su dueño, se quedará con él oficialmente.

Ya son más de 44 mil los muertos tras terremoto

Al menos 44 mil 330 personas han perdido la vida en los fuertes terremotos que afectaron el sureste de Turquía y el norte de Siria hace trece días, según los informes oficiales.

Estos datos son solo una estimación preliminar, ya que todavía hay decenas de miles de cuerpos bajo los escombros y se prevé que el número final de muertos alcance o supere los 100 mil.

El número de heridos asciende a 122 mil 757 (108 mil en Turquía y 14 mil 757 en Siria).

El terremoto de 7.7 grados de magnitud que sorprendió a la población en la noche del día 6 de febrero, seguido horas después por otro de 7.6 grados y miles de réplicas, se considera la peor catástrofe humanitaria que ha sufrido la región en más de un siglo.

Con información de EFE