Greta Thunberg arremete contra la COP26: es la más excluyente jamás realizada

Greta Thunberg acusó a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas COP26 de ser "la más excluyente" jamás celebrada y un escaparate para los países ricos.

"COP26 ha sido nombrada como la COP más excluyente. Esto ya no es una conferencia sobre el clima. Esto es un festival de lavado de imagen verde para el Norte global", afirmó en su cuenta Twitter la activista medioambiental de 18 años.

Para la activista sueca, el evento son dos semanas de ensalzamiento del "statu quo" sobre la acción climática y de la palabrería por parte de los políticos.

Thunberg participará los días viernes y sábado en dos grandes manifestaciones en el centro de Glasgow, donde se celebra la cumbre hasta el próximo 12 de noviembre.

La red internacional de organizaciones contra el cambio climático CAN ya denunció el miércoles que la organización de la COP26 no ha permitido la entrada a las negociaciones a la mayoría de sus delegados desplazados.

El abogado vinculado a la CAN Sébastien Duyck dijo que la cumbre "no está siendo nada inclusiva", y aseguró que solo cuatro observadores de la sociedad civil pueden estar presentes para aportar sus puntos de vista en las sesiones.