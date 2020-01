Irán admite haber derribado por "error" avión ucraniano en Irak

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán reconoció el sábado que un "error humano" provocó la catástrofe con un avión Boeing 737 de Ukraine Airlines International que dejó un saldo de 176 personas muertas cerca de Teherán.

La aeronave fue confundida con un "avión hostil" y fue "golpeado" en momentos en que las amenazas enemigas se encontraban "al más alto nivel", según un comunicado divulgado por la agencia oficial de noticias Irna.

Javad Zarif, Ministro de Asuntos Exteriores de Irán reveló que tras una investigación interna de las Fuerzas Armadas concluyen que se trató de un "error humano llevó al desastre en un tiempo de crisis causado por el aventurerismo de Estados Unidos".

"Nuestros profundos pesares, disculpas y condolencias a nuestro pueblo, a las familias de todas las víctimas y a otras naciones afectadas", concluyó Zarif en Twitter adjuntando un emoji de corazón roto.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

💔 — Javad Zarif (@JZarif) 11 de enero de 2020

Irán rechazó este viernes que uno de sus misiles derribara el avión ucraniano siniestrado al sur de Teherán con 176 personas a bordo y, con el fin de acallar estas denuncias, abrió la investigación a la participación de otros países.



Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a la Organización de la Aviación Civil de Irán, todos negaron la hipótesis del misil, que consideran una especie de conspiración y de "guerra psicológica" contra la República Islámica.

"Cualquier comentario sobre qué ocurrió antes de extraer los datos de las cajas negras no es válido, pero lo que es claro para nosotros y puedo decirles es que ese avión no fue alcanzado por ningún misil", subrayó en una comparecencia de prensa el jefe de la Organización de la Aviación Civil, Alí Abedzadeh.



El responsable iraní insistió en que "hubo fuego durante más de un minuto y medio en el avión mientras estaba volando" y que la ubicación del accidente "muestra que el piloto intentó regresar (al aeropuerto Imán Jomeiní)".



Sobre el hecho de que el piloto no contactó a la torre de control, Abedzadeh comentó que en una situación de emergencia el piloto "tiene primero que controlar el avión".



Las especulaciones sobre la posibilidad de un caso de derribo cobraron un tono oficial cuando el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo ayer que su Gobierno tiene información de que el Boeing 737 fue derribado por "un misil tierra-aire iraní".