Joe Biden firma decreto para desclasificar información sobre el origen del Covid-19

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó un proyecto de ley para desclasificar la inteligencia sobre los orígenes de Covid-19, medida aprobada por unanimidad en el Congreso.

La Cámara de Representantes aprobó con anterioridad el proyecto, aunque funcionarios de la Casa Blanca no se comprometieron a convertirlo en ley.





President Biden's signing statement that accompanies the enactment of the Covid-19 Origins Act, with the key sentence highlighted: pic.twitter.com/UNQoc1xMrL — Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) March 20, 2023





"Necesitamos llegar al fondo de los orígenes del covid-19", dijo Biden en un comunicado, indicando que esto incluye el vínculo entre el brote de la pandemia y un laboratorio en la ciudad china de Wuhan. "Al aplicar esta legislación, mi administración desclasificará y compartirá la mayor cantidad de información posible", prometió el mandatario estadounidense.

¿En qué consiste la ley?

La legislación, llamada Ley de origen de Covid-19, fue impulsada por el senador republicano Josh Hawley y ordena al Director de Inteligencia Nacional que “desclasifique toda la información relacionada con posibles vínculos entre el Instituto de Virología de Wuhan y el origen” del Covid-19.

La medida incluye dar a conocer las "actividades realizadas por el Instituto de Virología de Wuhan con o en nombre del Ejército Popular de Liberación" e "investigación sobre coronavirus u otras actividades relacionadas realizadas en el Instituto de Virología de Wuhan antes del brote de Covid-19”

Dicha ley fue aprobada luego de la polémica alentada por el informe del Departamento de Energía asegurara que la causa más probable de la pandemia se había ocasionado debido a una fuga de laboratorio.

Sin embargo, la Comunidad de Inteligencia estadounidense no ha llegado a una conclusión definitiva sobre los orígenes de la pandemia COVID-19.

Estados Unidos fue el país con más casos de coronavirus confirmado y debido a la pandemia murieron más de un millón de personas, dicha situación que causó un paralización en aeropuertos, negocios y en la vida diaria, y que sin duda, sigue afectando a los ciudadanos, tanto económicamente como en su salud mental. ||

